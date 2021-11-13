Німеччина веде переговори з талібами щодо виїзду тисяч афганців

Уряд ФРН продовжує переговори з правлячим нині в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" про виїзд до Німеччини тисяч афганців. "Ми ведемо переговори і з "Талібаном", оскільки багато тисяч афганців, які отримали від Німеччини гарантії прийому, досі чекають на можливість залишити Афганістан", - заявив в.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, оприлюдненому в суботу, 13 листопада.

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За словами Мааса, після захоплення Кабула талібами та припинення евакуації людей літаками Берлін за підтримки уряду в Ісламабаді вже вивіз з Афганістану до Пакистану і далі до Німеччини наземним шляхом понад 2000 афганців - колишніх співробітників західних організацій і правозахисників. "Нам вдалося перевезти людей до Німеччини навіть через Іран", - повідомив Маас.

Узбекистан і Таджикистан не хочуть впускати афганців

Наприкінці серпня Маас відвідав Узбекистан, Таджикистан та Пакистан, щоб переконати уряди цих країн відкрити кордони для тих афганців, яких Німеччина обіцяла прийняти. Міністр, однак, зазначив, що перетин кордонів залишається майже неможливим. "Не з усіма все складається з однаковим успіхом. В Узбекистані та Таджикистані це винятково складно", - визнав він.

Маас також повідомив, що паралельно Німеччина розпочала евакуацію з Афганістану за допомогою цивільних чартерних рейсів. Він висловив сподівання, що це дещо прискорить справу.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Гелікоптери США евакуюють персонал посольства Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Обмежений доступ до аеропорту Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Розпач і страх перед "Талібаном" У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула "Талібан" повертається два десятиліття потому Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Дістатись бодай Ташкента Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Допомога біженцям Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Втомлені виснажливою втечею Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Переслідування і зневага до прав за талібів Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула У відносній безпеці Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Кинуті напризволяще Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула Після теракту На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави". Автор: Кевін Мертенс



Прихід до влади талібів

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про остаточне виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас, таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні. З того часу Amnesty International вже неодноразово повідомляла про злочини та ризик репресій для жителів Афганістану: від вчених та журналістів до активістів та правозахисників. Це призвело до хвилі біженців з Афганістану.

Сполучені Штати, а також держави Європи й Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою держави.

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