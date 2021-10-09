"Талібан" відмовився від співпраці з США у боротьбі з "Ісламською державою"

Представники радикального ісламістського руху "Талібан" відкинули можливість співпраці зі США у стримуванні "Ісламської держави" в Афганістані. Новий режим здатен самостійно впоратися з терористами, заявив політичний представник руху Сухайло Шахін у коментарі Associated Press у суботу, 9 жовтня.

Напередодні внаслідок атаки терориста-смертника з ІД в мечеті афганського міста Кундуз загинули, за різними оцінками, близько 50 вірян. Афганське відділення ІД за останні місяці було причетне до цілої низки терактів, зокрема і до найбільшого за останні рокивибуху біля аеропорту Кабула, під час якого загинули понад 100 цивільних і 13 військовослужбовців США. Сполучені Штати називають "Ісламську державу" найбільшою загрозою національній безпеці.

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Переговори у Катарі

Цими вихідними таліби та представники США зустрічаються в катарській столиці Доха. Це перша зустріч з часу виходу американських військ з Афганістану. Серед пріоритетних питань переговорів у Державному департаменті США називали безпечний виїзд з країни громадян США, інших іноземних громадян, афганців, а також "дотримання зобов'язання "Талібану" не дозволяти терористам використовувати афганську землю для загрози безпеці США або союзників".

Крім того, під час зустрічі представники США наполягають, щоб таліби поважали права усіх жителів Афганістану, включаючи жінок і дівчат, а також створили інклюзивний уряд, який заручиться широкою підтримкою населення.

Нагадаємо, в травні 2021 року президент США Джо Байден розпочав виведення американських військ з Афганістану, яке підтримали й інші країни-члени НАТО. Це призвело до потужного наступу талібів по всьому Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили, що прийшли до влади в усій країні.

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