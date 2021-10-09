США проведуть переговори з талібами в Катарі

Делегація США цими вихідними планує провести зустріч з високопоставленими представниками радикального ісламістського руху "Талібан" у столиці Катару місті Доха. Під час цієї зустрічі не йтиметься про визнання чи легітимізацію "Талібану" в Афганістані, заявив у п'ятницю, 8 жовтня, речник Держдепартаменту США, повідомляє агенція dpa.

За словами представника Держдепу, дводенна зустріч є продовженням "прагматичних" переговорів з талібами з питань, що становлять національні інтереси США. Найважливішим пріоритетом при цьому є, як зазначається, можливість безпечного виїзду з Афганістану громадян США, інших іноземних громадян та афганців. Також ітиметься про "дотримання зобов'язання "Талібану" не дозволяти терористам використовувати афганську землю для загрози безпеці США або союзників", йдеться в повідомленні.

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Крім того, під час переговорів представники США мають наполягати на тому, щоб таліби поважали права усіх жителів Афганістану, включаючи жінок і дівчат, а також - створили інклюзивний уряд, який заручиться широкою підтримкою.

При цьому в зовнішньополітичному відомстві США не уточнили, хто саме візьме участь у переговорах з американського боку.

Як повідомлялося, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Це призвело до потужного наступу талібів по всьому Афганістану. 15 серпня таліби захопили Кабул і оголосили, що прийшли до влади в країні.



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