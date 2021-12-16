Amnesty International повідомила про військові злочини талібів в Афганістані

Міжнародна неурядова організація Amnesty International (AI) опублікувала доповідь про страждання мирного населення в Афганістані напередодні захоплення влади у країні радикальним ісламістським рухом "Талібан". "Місяці перед падінням Кабулу ознаменувалися незліченними військовими злочинами та безжальним кровопролиттям з боку "Талібану", а також смертями, викликаними діями афганських та американських військових", - йдеться у доповіді, оприлюдненій у середу, 15 грудня.

Правозахисники задокументували факти тортур та позасудових страт мирного населення з боку талібів. Крім того, AI встановила, що внаслідок чотирьох авіаударів загинули 28 людей. Три з них були завдані США, один - афганськими військовими. Декілька мирних афганців загинули також внаслідок наземних операцій.

ООН звинуватила талібів у стратах без суду

14 грудня заступниця верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашиф звинуватила "Талібан" у щонайменше 72 позасудових стратах колишніх співробітників національних сил безпеки Афганістану та інших осіб, пов'язаних із колишнім урядом країни.

Читайте також: "Талібан" вирішив вжити "серйозних заходів" для забезпечення прав жінок

Також ООН повідомила про щонайменше 50 убитих ймовірних учасників підрозділу терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) у Афганістані. Аль-Нашиф зазначила про існування "жорстоких методів убивств, в тому числі повішення, обезголовлення і публічну демонстрацію трупів".

Нагадаємо, на початку грудня ЄС, США та інші країни висловили занепокоєння через повідомлення правозахисних організацій про масові страти талібами колишніх співробітників афганських сил безпеки. У спільній заяві ЄС та уряди 21 країни звинувачують радикальних ісламістів у тому, що вони порушують обіцянку амністувати колишніх співробітників сил безпеки, і розцінюють це як "грубі порушення прав людини".

Таліби оголосили загальну амністію через два дні після захоплення Кабула у серпні 2021 року.