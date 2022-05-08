 Афганські таліби знову зобов′язали жінок носити хіджаб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб

Уряд талібів вимагає від жінок в Афганістані носити в громадських місцях хоча би хіджаб, а найкраще - паранджу.

Жінка в Кабулі у паранджі

Жінка в Кабулі у паранджі

Правляча в Афганістані ісламістська організація "Талібан" зобов'язала жінок носити в громадських місцях хоча би хіджаб, який покриває голову, а найкраще - паранджу, яка приховує тіло з ніг до голови. Про це свідчить указ міністерства з пропаганди порядності та запобігання пороку від 7 травня.

Всі жінки, крім дівчаток та літніх жінок, повинні закривати обличчя, щоб уникнути "провокацій" під час зустрічі з незнайомими чоловіками, йдеться в документі.

До 2001 року за правління "Талібану" в Афганістані вже була обов'язковою чадра - суцільна накидка синього або чорного кольору, яка вдягається поверх іншого одягу та повністю приховує тіло, а на рівні очей має спеціальну сітку.

Минулого літа, коли таліби знову прийшли до влади, їхній офіційний представник заперечував, що жінок зобов'яжуть носити паранджу. Проте вже в лютому "Талібан" наказав жінкам, які перебували на державній службі, носити хіджаб.

В Афганістані більшість жінок зазвичай носять хіджаб, а літніх жінок і жінок у сільській місцевості 0 паранджу.

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В афганських жінок стало ще менше прав і можливостей

Під час першого правління "Талібану" з 1996 до 2001 року жінки та дівчатка були практично повністю позбавлені можливості здобувати освіту та працювати поза домом.

Однією з умов визнання уряду талібів із боку західних держав є розширення прав і можливостей афганських жінок.

Однак, повернувшись до влади, таліби запровадили суворіші правила. Так, жінкам не дозволяється їхати з дому без супроводу чоловіка далі, ніж на 72 кілометри. Дівчаткам забороняється відвідувати середні школи, а жінки в багатьох випадках не мають права повернутися на свою колишню роботу.

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