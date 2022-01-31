В ООН заявили про вбивство в Афганістані понад 100 колишніх чиновників

За даними ООН, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, вбили більше ста чиновників поваленого уряду і афганців, які співпрацювали з міжнародною місією. "Незважаючи на заяви про генеральну амністію для співробітників уряду і міжнародних сил ООН отримала "докази вбивств, що заслуговують на довіру" і викрадень із застосуванням сили. Про це повідомило в неділю, 30 січня, агентство AFP з посиланням на доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У документі зазначається, що понад дві третини цих вбивств скоїла поза судовими рішеннями фактична влада Афганістану та її союзники

Крім того, повідомляється про напади, тортури, залякування, арешти і вбивства правозахисників і співробітників ЗМІ, що продовжуються в Афганістані. Крім того, таліби жорстко розганяють мирні протести та позбавляють жінок та дівчаток доступу до освіти та трудової діяльності, зазначається у доповіді. Дані ООН отримані через співробітників місії Афганістану.

Захоплення влади в Афганістані талібами

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який перебував при владі в Афганістані з 1996 по 2001 роки, на тлі виведення військ НАТО влітку 2021 року захоплював дедалі більше регіонів країни, у багатьох випадках не зустрічаючи опору. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані залишив країну. У вересні таліби оголосили про встановлення контролю над усім Афганістаном та створення перехідного уряду. Легітимність уряду талібів не визнає жодна країна у світі.

Після захоплення влади "Талібаном" в Афганістані наростає гуманітарна криза. За даними ООН, більше половини населення цієї зими страждає від голоду. Іноземну гуманітарну допомогу, яка становила близько 80 відсотків бюджету країни, заморозили після повернення талібів.

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