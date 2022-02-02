ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

В ООН вимагають у радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані надати інформацію про двох журналістів телекомпанії Ariana News, яких затримали в Кабулі. "ООН закликає "Талібан" оприлюднити причину затримання журналістів та поважати права афганців”, - йдеться у заяві місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA) від середи, 2 лютого.

Двох журналістів Ariana News, таліби затримали ще 31 січня. Представники "Талібану" заперечили факт затримання.

Заарештовані талібами журналісти Ariananews

Також в ООН висловили занепокоєння щодо зникнення шістьох людей після демонстрації на захист прав жінок в Кабулі. Ще 19 січня стало відомо про викрадення п'ятьох жінок та чоловіка, які брали участь у протесті. Таліби в Кабулі пообіцяли розслідувати цей випадок, однак досі про долю цих людей нічого невідомо. В ООН же заявляють про те, що отримують дані про застосування тортур до активістів, співробітників засобів масової інформації та представників колишньої влади.

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Захоплення влади в Афганістані талібами

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який перебував при владі в Афганістані з 1996 до 2001 року, на тлі виведення військ НАТО у серпні 2021 року захопив владу в країні. Ісламісти оголосили про створення перехідного уряду.

Легітимність уряду талібів не визнає жодна країна у світі. Іноземну гуманітарну допомогу, яка становила близько 80 відсотків бюджету країни, заморозили після повернення талібів до влади. Відтоді Афганістан перебуває у стані гуманітарної кризи. За даними ООН, більше половини населення цієї зими страждає від голоду.

"Талібан" вдається до переслідувань, вбивств і страт людей, які обіймали посади в Афганістані до літа 2021 року, а також співпрацювали з іноземними військовими, дипломатами чи міжнародними організаціями.

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Також таліби систематично порушують права жінок в країні. Таліби ліквідували міністерство з прав жінок, обмежили доступ дівчат до школи, зобов’язали жінок-телеведучих носити хіджаб, почали виступати проти показу по телебаченню фільмів за участі жінок. Жодна жінка не увійшла до сформованого "Талібаном" перехідного уряду. Тільки на початку лютого 2022 року двом жінкам вперше дозволили обійняти керівні посади у Кабулі - одна очолила спеціалізований пологовий будинок, а інша - гінекологічну клініку.