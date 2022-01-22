ФРН прийняла понад 9300 афганців, які претендують на захист

Влада Німеччини до середини січня оформила згоду на прийом близько 20,4 тисячі афганців, які співпрацювали з ФРН. Аналогічний дозвіл отримали ще близько 8000 "особливо вразливих" афганців, а також їхні подружжя та діти. Про це видання медіагрупи Funke повідомляють у суботу, 22 січня, з посиланням на відповідь міністерства закордонних справ ФРН на запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

З 15 травня 2021 року до Німеччини прибули понад 9300 представників місцевого населення, які співпрацювали з німцями, та їхні найближчі родичі, а також особи, що перебувають під особливою загрозою, включаючи правозахисників та журналістів, вказується у повідомленні. Багато осіб, які отримали згоду на прийом, самостійно залишили Афганістан і перебувають у третіх країнах, зокрема Пакистані, повідомили у МЗС ФРН.

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Проте тисячі афганців, які співпрацювали зі збройними силами Німеччини, міністерствами закордонних справ та економічного співробітництва і розвитку, досі перебувають у охопленій кризою державі, наголошується у відповіді відомства.

Ліва фракція розкритикувала зусилля офіційного Берліна з захисту вразливих жителів Афганістану. Лише третина осіб, яких ФРН погоджується прийняти, змогла приїхати до Німеччини, нарікала представниця "лівих" у Бундестазі Клара Бюнгер (Clara Bünger). "Це - жахливий результат", - резюмувала вона.

Захоплення талібами влади в Афганістані

На початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Тоді ж таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

Сполучені Штати, держави ЄС, а також Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану.