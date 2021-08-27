До Великобританії прибула перша група представників ЛГБТ-спільноти з Афганістану

Великобританія вперше з моменту захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" надала притулок 29 афганцям, які належать до спільноти ЛГБТ. Вони є одними з "найбільш вразливих людей в Афганістані" за правління ісламістів, повідомляє в суботу, 30 жовтня, міністерство закордонних справ Великобританії.

"Багато з них стикаються зі зростаючим переслідуванням, дискримінацією та агресією", - наголошується в заяві МЗС.

Група з 29 афганців, включно зі студентами та активістами, які неодноразово відкрито виступали за права ЛГБТ, прибула до Великобританії 29 жовтня, щоб "розпочати нове життя". Це сталося через декілька годин після заяви представника талібів, що права ЛГБТ в країні дотримуватися не будуть, пише Reuters.

Уряд Великобританії оголосив, що найближчими місяцями до цієї країни прибуде ще більше представників сексуальних меншин Афганістану. "Ми відіграли ключову роль у звільненні цих людей і продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти афганцям, які перебувають у групі ризику, залишити країну", - ідеться у заяві міністра закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс.

Як таліби карають гомосексуалів

Як повідомлялося раніше, за "Талібану" представники ЛГБТ-спільноти в Афганістані змушені побоюватися за своє життя. Як пояснив один зі суддів, призначених талібами, в інтерв'ю німецькій газеті Bild, для чоловіка, який займався сексом з іншим чоловіком, існують тільки два види покарання: "Або його забивають камінням, або він повинен стояти біля стіни, яку на нього обрушують. Висота цієї стіни повинна бути від двох до трьох метрів".

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Наприкінці вересня Мулла Нооруддін Турабі - один зі співзасновників руху "Талібан" і міністр юстиції в уряді талібів кінця 1990-х років - в інтерв'ю інформагентству AP оголосив про намір повернутися до практики страт і відрубування кінцівок.

Згідно з оприлюдненим у 2009 році звітом уряду Австралії про становище сексуальних меншин в Афганістані, у перший період перебування талібів при владі в цій країні, з 1996 по 2001 рік, там регулярно проводилися страти гомосексуалів.

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Захоплення талібами влади в Афганістані

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Водночас, таліби розпочали потужний наступ на всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

Сполучені Штати, а також держави Європи й Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану.

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