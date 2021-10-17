 У ЄС зросла кількість прохачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2021

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Новини

У ЄС зросла кількість прохачів притулку

За даними відомства EASO, у серпні кількість прохачів притулку в ЄС зросла на 40 відсотків, порівняно з ситуацією рік тому. Це пов'язують у тому числі з хвилею біженців з Афганістану.

Шукачі притулку в Німеччині

Шукачі притулку в Німеччині

Кількість прохачів притулку в країнах Євросоюзу значно зросла, у тому числі через значне збільшення кількості біженців з Афганістану. Як заявила директорка Європейського агентства з підтримки надання притулку (EASO) Ніна Грегорі виданням медіагрупи Funke, згідно з попереднім звітом, у серпні 2021 року в ЄС було подано приблизно на 40 відсотків більше заяв про надання притулку, ніж за аналогічний період у попередньому році, повідомляє в неділю, 17 серпня, агенція Reuters. Загалом у країнах ЄС у серпні 2021 року було зареєстровано 56 тисяч  таких заяв. 

"Що стосується кількості заяв про надання притулку, то зараз ми в Європі перебуваємо майже на тому рівні, що був до пандемії коронавірусу", - заявила очільниця EASO. За її словами, лише афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану літаками з аеропорту Кабула. Крім того, також афганці, які вже упродовж тривалого часу живуть у Європі, подавали клопотання про притулок, зазначила Грегорі.  

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За її словами, сотні тисяч афганців шукали захисту в сусідніх з Афганістаном країнах. "Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу", - попередила очільниця EASO. Вона також додала, що її відомство тісно співпрацює з Єврокомісією та відповідними установами країн-членів ЄС із цього питання. За словами Грегорі, нині триває робота над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.

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Нагадаємо, захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" у серпні призвело до хвилі біженців з цієї країни. Низка країн організували евакуацію повітряним мостом через Кабульський аеропорт, який на той момент ще контролювали американські військові.

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