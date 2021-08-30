ЄС поки не бере зобов'язань щодо прийому афганських біженців

Країни ЄС не змогли домовитися про спільний підхід до прийому біженців з Афганістану, які опинилися в небезпеці після захоплення влади талібами. Наразі ЄС не хоче брати на себе жодних конкретних зобов'язань у цьому питанні. "Необхідно уникати стимулів для нелегальної міграції", - йдеться в заяві, ухваленій у вівторок, 31 серпня, на екстреному засіданні міністрів внутрішніх справ країн ЄС, цитує інформагенція dpa.

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У документі вказується, що, з огляду на уроки минулого, ЄС і його держави-члени сповнені рішучості запобігти повторенню великих і неконтрольованих нелегальних міграційних потоків. Щоб уникнути подібного розвитку подій після захоплення влади в Афганістані талібами, необхідно забезпечити належний захист тих, хто його потребує, у сусідніх з Афганістаном країнах, зазначається в заяві. У ній підкреслюється, що необхідно посилити підтримку цих країн.

Водночас слід запустити цільові інформаційні кампанії для боротьби з риторикою, яку використовують перевізники нелегальних мігрантів, спонукаючи людей вирушати в небезпечні і нелегальні подорожі в Європу. Переселення афганців, які потребують захисту, має відбуватися тільки в тому разі, якщо держави ЄС самі пропонують для них місця.

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Глава МВС Німеччини відмовився від обіцянок

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон заявила перед зустріччю, що ЄС повинен прийняти жінок, дітей, суддів, журналістів і правозахисників, чиїм життям зараз загрожує небезпека. "Нам потрібно уникнути гуманітарної кризи, міграційної кризи і загрози безпеці. (...) Усі хочуть уникнути ситуації, подібної до тієї, що склалася в 2015 році", - сказала вона.

У свою чергу міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) зазначив, що донині Німеччина завжди брала участь в ініціативах щодо прийому біженців, однак він не захотів давати конкретні обіцянки. За словами Зеегофера, свій внесок в справу прийому біженців повинні внести всі країни-члени ЄС.

Однак представники Данії, Чехії та Австрії вже заявили, що про це не може бути й мови. "Не вирушайте в дорогу, не платіть злочинним організаціям - ми допоможемо вам на місцях в регіоні", - написав міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) після зустрічі у соцмережі Twitter, звертаючись до народу Афганістану.

Раніше США повідомили, що вивезли разом із союзниками понад 122 тисяч цивільних осіб з Афганістану після захоплення талібами влади в країні. Серед них були, зокрема, афганці, які раніше співпрацювали зі збройними силами західних країн, що розміщувалися в Афганістані.

За даними Єврокомісії, 42 тисячі афганців отримали притулок в ЄС у 2020 році. Вони - друга за чисельністю група біженців після сирійців.

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