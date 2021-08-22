 Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Новини

Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану

Ташкент пообіцяв Берліну допомогти з транзитом евакуйованих людей з Афганістану до Німеччини, повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас.

Глави МЗС ФРН і Узбекистану Гайко Маас і Абдулазіз Камілов

Глави МЗС ФРН і Узбекистану Гайко Маас і Абдулазіз Камілов у Ташкенті

Узбекистан пообіцяв Німеччині допомогти в евакуації німців, а також осіб, які потребують захисту, з Афганістану, повідомив у Ташкенті в понеділок, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він зазначив, що уряд у Берліні зацікавлений лише в транзиті евакуйованих з Афганістану до Німеччини через Узбекистан.

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Інших прохань до Ташкенту щодо сприяння не висувалося, наголосив Маас на тлі дебатів щодо доцільності розміщення афганських біженців на території сусідніх з Афганістаном країн. Тепер Узбекистан майже не пропускає біженців з Афганістану через спільний кордон.

Труднощі з евакуацією

Глава німецького МЗС назвав украй складним завданням евакуацію людей з Афганістану наземним шляхом після припинення евакуації повітрям. Він пояснив, що, з одного боку, необхідні гарантії безпеки з боку талібів, а з іншого - не можна називати місце розташування пунктів збору для евакуйованих, як це було в Кабулі, оскільки туди зійдуться десятки тисяч людей, які не входять до числа тих, хто підлягають евакуації.

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За словами Гайко Мааса, сусідні з Афганістаном держави хочуть провести зустріч, щоб координувати політику щодо цієї країни. У конференції щодо Афганістану планується участь Таджикистану, Пакистану, Туркменістану, Ірану та Узбекистану.

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Маас також наголосив на важливості участі Росії й Китаю в переговорах щодо Афганістану. Він нагадав про майбутні переговори в Раді Безпеки ООН про погодження резолюції щодо Афганістану. Ці перемовини покажуть, чи готові Москва і Пекін до співпраці, зазначив глава МЗС ФРН.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


DW.COM

Країни Заходу евакуювали з Афганістану десятки тисяч людей

Літак Бундесверу з евакуйованими афганцями приземлився в Ташкенті в ніч на 23 серпня. Інші країни також продовжують активно вивозити своїх громадян і мирних жителів з Кабула.  

Бундестаг схвалив місію Бундесверу для евакуації з Афганістану

Парламент ФРН заднім числом схвалив місію Бундесверу в Афганістані з евакуації людей, які хочуть покинути країну після приходу до влади талібів. За цей час німецькі солдати встигли вивезти вже понад 4,8 тисячі людей.  

Останні літаки Бундесверу з евакуйованими покинули Кабул

Останні чотири німецькі літаки з евакуйованими людьми вилетіли з аеропорту Кабула, повідомила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер.  

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