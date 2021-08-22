Узбекистан хоче допомогти Німеччині евакуювати людей з Афганістану

Узбекистан пообіцяв Німеччині допомогти в евакуації німців, а також осіб, які потребують захисту, з Афганістану, повідомив у Ташкенті в понеділок, 30 серпня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він зазначив, що уряд у Берліні зацікавлений лише в транзиті евакуйованих з Афганістану до Німеччини через Узбекистан.

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Інших прохань до Ташкенту щодо сприяння не висувалося, наголосив Маас на тлі дебатів щодо доцільності розміщення афганських біженців на території сусідніх з Афганістаном країн. Тепер Узбекистан майже не пропускає біженців з Афганістану через спільний кордон.

Труднощі з евакуацією

Глава німецького МЗС назвав украй складним завданням евакуацію людей з Афганістану наземним шляхом після припинення евакуації повітрям. Він пояснив, що, з одного боку, необхідні гарантії безпеки з боку талібів, а з іншого - не можна називати місце розташування пунктів збору для евакуйованих, як це було в Кабулі, оскільки туди зійдуться десятки тисяч людей, які не входять до числа тих, хто підлягають евакуації.

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За словами Гайко Мааса, сусідні з Афганістаном держави хочуть провести зустріч, щоб координувати політику щодо цієї країни. У конференції щодо Афганістану планується участь Таджикистану, Пакистану, Туркменістану, Ірану та Узбекистану.

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Маас також наголосив на важливості участі Росії й Китаю в переговорах щодо Афганістану. Він нагадав про майбутні переговори в Раді Безпеки ООН про погодження резолюції щодо Афганістану. Ці перемовини покажуть, чи готові Москва і Пекін до співпраці, зазначив глава МЗС ФРН.