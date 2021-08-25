Бундестаг схвалив місію Бундесверу для евакуації з Афганістану

Німецький Бундестаг у середу, 25 серпня, заднім числом схвалив евакуаційну місію Бундесверу в Афганістані, яка вже триває. За відповідне рішення проголосували 539 депутатів, 90 утрималися від голосування, а ще дев'ять висловилися проти, повідомляє агенція epd.

Мандат місії передбачає залучення до 600 солдатів. Кризовий штаб німецького уряду вирішив розгорнути роботу місії 15 серпня. Її нинішній мандат обмежений до 30 вересня. Проте рятувальна операція для вивезення з країни тих осіб, хто цього потребує, завершиться, очевидно, вже незабаром, оскільки США планують відхід своїх військ та завершення евакуації до 31 серпня.

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Як повідомлялося, країни Заходу неодноразово закликали до продовження терміну евакуації після 31 серпня, оскільки залишається ще велика кількість охочих покинути Афганістан. Однак представники радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Кабулі 14 серпня, категорично відмовляються від продовження евакуації та погрожують наслідками. Також 25 серпня стало відомо, що таліби заборонили вивозити з країни долари та антикваріат.

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Німецькі солдати за час роботи місії вже встигли евакуювати з Афганістану близько 4850 людей. Спочатку їх військовими літаками доправляють до Ташкента в Узбекистані, а звідти спеціальними рейсами - до Німеччини.

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