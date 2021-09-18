На грецькому острові Самос почав роботу новий закритий табір для біженців

На грецькому острові Самос у суботу, 18 вересня, відкрився новий табір для біженців, у якому можуть розміститися до трьох тисяч людей. Об'єкт розташований за п'ять кілометрів від колишнього тимчасового табору поблизу містечка Ваті та інших населених пунктів і оточений високим парканом з колючого дроту.

Міністр у справах міграції та притулку Греції Нотіс Мітаракіс, виступаючи з промовою на відкритті табору, сказав, що уряд ставиться до теми міграції так, як обіцяв громадянам. За словами Мітаракіса, у новому таборі люди будуть жити в хороших умовах і в безпеці. Міністр укотре наголосив, що Греція більше не є воротами для нелегальної міграції в ЄС. Він зазначив, що якщо два роки тому на Самос прибули 10 500 мігрантів, то цього року - лише 111.

За повідомленнями грецьких ЗМІ, мешканцям нового табору буде щодня дозволено виходити за його межі з 8:00 до 20:00. Це правило не поширюється на тих, чиє клопотання про притулок було відхилено, і хто за договором між ЄС і Анкарою повинен бути відправлений назад до Туреччини.

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Гуманітарні організації розкритикували новий табір

Гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" розкритикувала новий табір. "Мільйони євро витрачені на будівництво об'єкта, оточеного військовим колючим дротом і оснащеного системами спостереження. І все це - для затримання людей, єдиний "злочин" яких полягає в тому, що вони шукають допомоги і стабільності. Ми можемо лише допомогти нашим пацієнтам вижити в цьому таборі", - ідеться в заяві "Лікарів без кордонів", оприлюдненій 17 вересня.

Самос - перший грецький острів, на якому побудований "закритий центр з контрольованим доступом". Інші подібні об'єкти будуть згодом відкриті на островах Лесбос і Хіос.