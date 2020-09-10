У ЄС міркують про створення нового табору для біженців на Лесбосі

Після пожежі в таборі для біженців "Морія" Євросоюз та Греція можуть спільно створити новий табір на острові Лесбос. Про це в понеділок, 14 вересня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, упродовж останніх днів обговорювалася можливість відкриття такого табору, яким би опікувалися спільно і Греція, і агентства ЄС.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вже підтримала цю ідею. На її думку, це стало би "важливим кроком на шляху до європеїзації міграційної політики".

За словами Меркель, на Лесбосі перебувають 13 тисяч людей у дуже складних умовах. "Німеччина готова надати підтримку, якщо йдеться про будівництво нового центру прийому біженців на Лесбосі", - заявила канцлерка. Вона вважає, що він має відповідати певним стандартам, адже умови в таборі "Морія" були неприйнятними.

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У свою чергу, фон дер Ляєн вважає важливим, щоб такий "пілотний проєкт" був тісно пов'язаний з міграційним пактом, який невдовзі має оприлюднити Єврокомісія. Країни-члени ЄС вже багато років сперечаються щодо спільної міграційної політики, передусім щодо поділу шукачів притулку між країнами ЄС. Міграційний пакт має вивести це питання з глухого кута.

Тим часом грецький уряд намагається переконати мігрантів, що після пожежі в таборі "Морія" живуть просто неба на Лесбосі, перейти до тимчасового наметового табору, розрахованого на 5000 осіб. Поки що там оселилися лише 600 шукачів притулку. У найближчі дні цей табір має бути розширено до 12 тисяч місць.