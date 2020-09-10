Тимчасовий табір на Лесбосі прийняв перших мігрантів

Перші біженці зі знищеного пожежею табору "Морія" вже знайшли притулок у тимчасовому таборі "Кара Тепе" на грецькому острові Лесбос. За даними поліції, мова йде про приблизно 200 мігрантів. Ще кілька десятків до вечора 12 вересня очікували необхідних перевірок. Тимчасовий табір "Кара Тепе", який нещодавно створили на колишньому військовому полігоні, розрахований на 3000 осіб.

Сутички з поліцією

Тим часом напружена ситуація на Лесбосі вже призвела до сутичок з поліцією. Так, у суботу мігранти жбурляли каміння в поліцейських, а ті відповідали сльозогінним газом. За даними грецьких ЗМІ, мігранти неодноразово запалювали багаття. Також повідомлялося, що багато мігрантів не хочуть переселятися у тимчасовий табір, натомість вони хочуть покинути острів. Наразі тисячі з них спали на узбіччях доріг в антисанітарних умовах.

Мігранти реєструються у новому таборі Кара Тепе

"Люди тут стають дедалі більш нетерплячими. Вони марширують туди-сюди, щоб продемонструвати свій гнів. Вони говорять нам: "Ми не хочемо залишатися тут. Греція не може піклуватися про нас. "Морія" (згорілий табір мігрантів на Лесбосі - Ред.) була пеклом. Ми хочемо залишити цей острів", - розповіли люди кореспондентці DW.

Пожежа в таборі "Морія"

У ніч на 9 вересня пожежа практично повністю знищила табір "Моріа" - найбільший в Євросоюзі табір для біженців, розташований на острові Лесбос. За оцінкою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), в результаті близько 11 500 осіб, включно з 4000 дітей, залишилися без даху над головою і протягом декількох днів змушені ночувати під відкритим небом.

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Табір, спочатку розрахований всього на 2800 жителів, був переповнений вже кілька років. Пожежі передували заворушення серед мігрантів у зв'язку з тим, що минулого тижня об'єкт закрили на карантин після першого виявленого там випадку інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. За останніми даними, збудник захворювання COVID- 19 був виявлений у 35 осіб.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Ніч пожеж У ніч на середу, 9 вересня, у таборі для біженців "Морія" на грецькому острові Лесбос виникли одразу кілька пожеж - займання сталися одночасно в різних місцях на території табору. Тож існує припущення, що це був навмисний підпал. Деякі мешканці табору звинувачують у ньому місцевих жителів. За іншою версією, шукачі притулку підпалили табір самі на знак протесту проти карантину через COVID-19.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Люди опинились на вулиці Мешканцям переповненого вщент табору для біженців вдалося врятуватися від вогню. На даний момент даних про загиблих чи поранених внаслідок пожежі немає. За даними грецьких ЗМІ, багатьом вдалося врятуватися втечею на пагорби та в ліси поблизу табору. Волонтери, які допомагають біженцям, повідомляють про хаос навколо - тисячі людей опинилися на вулиці без їжі та води.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Непридатний для життя табір Коли табір "Морія" закладали, він був розрахований на 2800 осіб. Та на момент пожежі в ньому жили близько 12600 людей. Умови проживання у таборі для біженців іще до пожежі вважалися катастрофічними. Якщо подивитися на це фото, зроблене після пожежі, одразу стає зрозуміло, що гідних для життя умов у найближчому майбутньому тут не буде.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" За 15 кілометрів від Туреччини Табір для біженців "Морія" розташований на сході грецького острова Лесбос. Відстань до турецького кордону становить близько 15 кілометрів. Лесбос - третій за площею острів Греції з населенням 90 тисяч людей. Близько 38 тисяч живуть в найбільшому місті - Мітіліні, розташованому лише за кілька кілометрів від "Морії".

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Погляд у минуле У Google Street View можна побачити панорами території, де розташований табір для біженців "Морія". Щоправда, зроблені вони були ще в грудні 2011 року. Тоді табору тут іще не було. Натомість на цьому місці розташовувався старий військовий об'єкт. Перших шукачів притулку тут почали реєструвати в жовтні 2015 року.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Замість короткої зупинки - тривале очікування Це фото було зроблене в жовтні 2015 року. Тоді шукачі притулку зупинялися тут ненадовго - після реєстрації вони прямували далі на материкову частину Греції та в інші країни ЄС. Та після укладення угоди між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців у березні 2016 року шукачі притулку подовгу чекають тут на те, аби виїхати далі в ЄС або бути депортованими.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Чекати, чекати, чекати Через угоду між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців шукачам притулку не дозволяють переїхати до материкової Греції, адже в цьому разі Туреччина не буде зобов'язана приймати їх у разі депортації. Через те, що країни ЄС за ці роки так і не змогли домовитися про квоти на прийом шукачів притулку, люди з різних куточків світу вимушені довгий час чекати і жити у "Морії" в жахливих умовах.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Перші плоди напруги Через нелюдські умови проживання в таборі "Морія" постійно виникають конфлікти, які часом переростають у насильство. У вересні 2016 року сталася пожежа, яка зруйнувала значну частину табору. Тоді в ньому жили "лише" близько 3000 людей. Місяць потому кількасот із них підпалили контейнер установи ЄС у справах притулку на території табору на знак протесту проти затяжного розгляду заяв біженців.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Пожежа з жертвами У вересні 2019 року сталася ще одна велика пожежа. Тоді спершу зайнявся розташований поблизу оливковий гай, до якого на той момент уже розрісся табір "Морія". За 20 хвилин сталося ще одне займання вже на території основного табору. Жертвами пожежі стали двоє людей - жінка та немовля. На той момент у таборі проживали вже понад 12 тисяч людей.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" У пошуках прихистку Аби дати людям, які опинилися просто неба, хоч якийсь прихисток, грецька влада організувала переїзд кількох сотень неповнолітніх без супроводу батьків на материкову частину Греції. Близько тисячі людей мають поселитися на кораблі в порту на заході острова Лесбос. Інших людей найближчими днями мають прийняти на борту два грецькі військові кораблі.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Що далі? Переповнений табір, жахливі гігієнічні та медичні умови, етнічна напруга, а тут ще й додалися перші випадки зараження коронавірусом. Ситуація виглядала катастрофічною ще до пожежі. Тепер постає питання, чи стане чергова катастрофа поштовхом до створення гідних людського життя умов проживання у таборі "Морія". Автор: Марко Мюллер

