На Лесбосі поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів

Через чотири дні після пожежі у таборі мігрантів на Лесбосі ситуація залишається дуже напруженою. У суботу, 12 вересня, на острові відбулися декілька стихійних демонстрацій мігрантів, під час яких сталися сутички з поліцією, передає інформагентство dpa.

Мігранти жбурляли каміння в поліцейських, а ті відповідали сльозогінним газом. За даними грецьких ЗМІ, мігранти неодноразово запалювали багаття. Сутички відбуваються вздовж ділянки дороги, на якій після пожежі опинилися багато мігрантів. Поліція заблокувала її в обох напрямках. Таким чином поліцейські намагаються перешкодити людям в'їхати до столиці острова Мітіліні.

Зазначається, що мігрантів можуть розмістити в новому тимчасовому наметовому містечку, який нещодавно створили на колишньому військовому полігоні. Утім, багато мігрантів не хочуть туди переселятися, натомість вони хочуть покинути острів. Наразі тисячі з них спали на узбіччях доріг в антисанітарних умовах.

"Люди тут стають дедалі більш нетерплячими. Вони марширують туди-сюди, щоб продемонструвати свій гнів. Вони говорять нам: "Ми не хочемо залишатися тут. Греція не може піклуватися про нас. "Морія" (згорілий табір мігрантів на Лесбосі - Ред.) була пеклом. Ми хочемо залишити цей острів", - розповіли люди кореспондентці DW.

За її словами, мігранти, з якими спілкувалися журналісти, дуже розгнівані і розчаровані через те, що силовики застосували проти них сльозогінний газ. Також вони скаржаться на брак тіні в спеку, коли температура повітря перевищує 30 градусів за Цельсієм і на нестачу їжі і води.

Раніше готовність прийняти деяку частину біженців з табору "Морія" висловили десять держав ЄС. Німеччина та Франція приймуть більшу їх частину. Але мова йде про 400 дітей та підлітків, які перебували в таборі без супроводу дорослих. Проблема вивезення дорослих мігрантів з острова на рівні ЄС досі не вирішена.

На локальному рівні деякі німецькі міста і громади висловлюють готовність до прийняття біженців. Так, мери десяти міст Німеччини звернулись до уряду і запевнили, що можуть надати прихисток тисячам людей.

Пожежа у найбільшому таборі біженців в Європі

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня на острові Лесбос повністю згорів табір для біженців "Морія", що був найбільшим в Європі і в якому розміщувались понад 12 тисяч людей. Грецька влада неодноразово зверталась до ЄС по допомогу з розподіленням цих мігрантів, адже максимально у цьому таборі могли одночасно мешкати не більше трьох тисяч людей.