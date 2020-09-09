 Біженців з острова Лесбос розмістять у наметах і на кораблях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

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Новини

Біженців з острова Лесбос розмістять у наметах і на кораблях

12 тисяч мігрантів з острова Лесбос, які залишилися без даху над головою через масштабну пожежу у таборі для біженців, тимчасово розмістять в наметах, а також на борту порома і двох військових кораблів.

Мігранти з табору Морія

Мігранти з табору "Морія"

Мігрантів з табору "Морія" на грецькому острові Лесбос, тисячі з яких втратили дах на головою через масштабну пожежу, тимчасово розміщують у наметах, доставлених на острів, а також на борту порома і двох військових кораблів, повідомляє агенція AP у четвер, 10 вересня.

Також близько 400 дітей і підлітків, які перебували у таборі без супроводу дорослих, доставлені літаками в інші установи для біженців на півночі Греції. Перший чартерний рейс з 165 пасажирами прибув до міста Салоніки пізно ввечері в середу, а ще два мають приземлитися в Салоніках 10 вересня.

Пожежа у таборі "Морія" на острові Лесбос

"Морія" (Moria) був найбільшим табором для біженців в Європі. Останнім часом там, за даними влади Греції, проживали 12600 людей, хоча табір розрахований максимально на 2800 місць. У ніч на 9 вересня у таборі відразу в кількох місцях спалахнули пожежі, яким передували заворушення серед мігрантів через те, що минулого тижня табір закрили на карантин після першого виявленого там випадку зараження коронавірусом. Згідно з останніми даними, в таборі було зареєстровано 35 випадків зараження.

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Ввечері 9 вересня пожежі спалахнули в тих частинах табору, до яких вогонь не встиг дістатись у першу ніч. За свідченнями пожежників, деякі жителі табору заважали їм гасити пожежу, яка швидко поширювалася через штормовий вітер.  

Місцева влада стверджує, що пожежу влаштували самі жителі табору, обурені запровадженими карантинними заходами. За словами грецького міністра з питань міграції і біженців Нотіса Мітарачі, який прибув на Лесбос разом з міністром внутрішніх справ Греції, точна причина першої пожежі ще з'ясовуватиметься, але "безсумнівно те, що пожежа була влаштована прохачами притулку через карантин".

"Випадки незаконної поведінки, подібні до тих, які ми побачили вчора, не залишаться безкарними. Така поведінка неприйнятна. Повага до закону і порядку є необхідною попередньою умовою для процесу надання притулку'', - заявив Мітарачі.

ЄС надасть екстрену допомогу

Після пожежі на Лесбосі комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон оголосила про виділення фінансової допомоги.

До негайної реакції держави-члени ЄС закликав і міністр закордонних справ Німеччини. Гайко Маас (Heiko Maas) назвав ситуацію на Лесбосі після пожежі "гуманітарною катастрофою" і запропонував розподілити біженців між тими членам ЄС, які готові їх прийняти. Окремі федеральні землі Німеччини висловили готовність прийняти сотні біженців і просили уряд на європейському рівні затвердити це рішення. Уряд Норвегії уже повідомив про готовність прийняти 50 осіб, які після пожежі у таборі залишились без прихистку. В Осло запевнили, що організують перевезення та нададуть допомогу родинам з дітьми.

Демонстранти в Німеччині закликають прийняти біженців з Греції

Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст ввечері  9 вересня, закликаючи владу ФРН і Євросоюзу прийняти мігрантів табору "Морія", а також з інших островів Егейського моря.

За даними поліції, в Берліні в демонстрації солідарності з біженцями взяли участь близько трьох тисяч осіб, в Лейпцигу - 1800, в Гамбурзі більше 1200, у Франкфурті-на-Майні акція зібрала приблизно 300 учасників. Демонстранти вимагали негайної евакуації біженців з усіх таборів на грецьких островах і розміщення їх у країнах ЄС.

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