На Лесбосі згорів табір для біженців, понад 12 тисяч людей залишились без прихистку

Станом на ранок середи, 9 вересня, пожежні служби повністю контролюють ситуацію з вогнем у таборі Мoria на грецькому острові Лесбос. Повідомляється, що табір, в якому перебували понад 12 тисяч біженців, вигорів вночі повністю. За даними очевидців, мешканці табору перебувають на пагорбах, розташованих навколо їх колишнього місця перебування, великі групи рушили у бік портового міста Мітіліні з наміром залишити острів. У зв'язку з цим влада острова спрямувала у місто поліцейських. Поліція між тим повідомляє, що ситуація навколо табору після пожежі "доволі складна", оскільки мешканці табору перебували на карантині через виявлені там випадки зараження коронавірусом.

Пожежа у таборі для біженців на грецькому острові Лесбос

Місцева влада інформує, що жертв пожежі немає, деякі люди дістали легких поранень.

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Влада Мітіліні поки що не може повідомити, де будуть розміщені люди, які внаслідок пожежі у таборі залишились без прихистку.

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Як повідомлялося, раніше переповнений табір Мoria, у якому проживали понад 12 тисяч осіб, що вчетверо перевищує його максимальні можливості, був закритий через виявлений спалах коронавірусу. За даними грецьких ЗМІ, після першого зафіксованого випадку інфікування в таборі, виявленого минулого тижня, позитивний результат тесту на коронавірус отримали щонайменше 15 біженців.

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