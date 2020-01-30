 ЄС надасть екстрену допомогу біженцям на острові Лесбос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Новини

ЄС надасть екстрену допомогу біженцям на острові Лесбос

ЄС та ООН вирішують питання про надання екстреної допомоги мешканцям найбільшого табору в Європі, який згорів дощента. Без прихистку залишились понад 12 тисяч людей. На Лесбосі запроваджений надзвичайни стан.

Понад 12 тисяч людей залишились без прихистку

Понад 12 тисяч людей залишились без прихистку

Після пожежі, що у ніч на середу, 9 вересня, охопила табір біженців Moriaна грецькому острові Лесбос, комісарка ЄС з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон оголосила про виділення фінансової допомоги. Її спрямують на негайне транспортування на материк 400 дітей і підлітків, які залишилися без супроводу. "Безпека і житло для всіх людей з Moria пріоритетні", - написала Йоханссон 9 вересня у своєму Twitter. Єврокомісарка перебуває на зв'язку з урядом Греції та місцевими органами влади.

До негайної реакції держави-члени ЄС закликав і міністр закордонних справ Німеччини. Гайко Маас (Heiko Maas) назвав ситуацію на Лесбосі після пожежі "гуманітарною катастрофою" і запропонував розподілити біженців між тими членам ЄС, які готові їх прийняти. Уряд Норвегії уже повідомив про готовність прийняти 50 осіб, які після пожежі у таборі залишились без прихистку. В Осло запевнили, що організують перевезення та нададуть допомогу родинам з дітьми.

Про те, де розташувати понад 12 тисяч біженців, які мешкали у таборі, а тепер залишились без даху над головою, вирішує і представництво управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Табір для біженців згорів дощенту

Moria - найбільший табір для біженців в Європі. Останнім часом там, за даними влади Греції, проживали 12600 людей, хоча табір розрахований максимально на 2800 місць. У ніч на 9 вересня у таборі відразу в кількох місцях спалахнули пожежі, яким передували заворушення серед мігрантів через те, що минулого тижня табір закрили на карантин після першого виявленого там випадку зараження коронавірусом. Згідно з останніми даними, в таборі було зареєстровано 35 випадків зараження.

Табір Moria згорів дощенту

Табір Moria згорів дощенту

Керівник профспілки пожежних повідомив вранці, що табір вигорів на 99 відсотків. За його словами, пожежа ще триває, але ситуація контрольована. Постраждалих від опіків немає, але у кількох людей зафіксовані легкі отруєння чадним газом. За даними місцевого новинного порталу Lesvospost, повністю згоріли понад 3000 наметів, тисячі контейнерів, а також приміщення адміністрації та місцева клініка.

На Лесбосі запроваджений надзвичайний стан

"На острові Лесбос запроваджений надзвичайний стан", - повідомив офіційний представник уряду Греції місцевому телеканалу ERT. На 9 вересня заплановане позачергове засідання уряду Греції для обговорення ситуації, що склалась на острові. Ще до пожежі невдоволення наявністю табору на острові висловлювали місцеві жителі. Між ними та мешканцями табору постійно виникали конфлікти. Нині місцева влада припускає, що протистояння між біженцями та мешканцями приглелих населених пунктів можуть загостритись. До найближчого портового міста Мітіліні направлені додаткові сили поліції.

До цього часу невідомо, хто саме підпалив табір: самі мігранти або жителі острова. Розглядаються різні версії.

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