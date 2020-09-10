Ситуація з біженцями на Лесбосі погіршується: немає їжі і води

Мігранти на грецькому острові Лесбос після нищівної пожежі в таборі для біженців 9 вересня перебувають зараз в нелюдських умовах. Про це повідомляє кореспондент DW, який знаходиться на місці події. Обіцяна від грецького уряду допомога поки не доставлена, хоча з часу пожежі у таборі "Моріа" минуло вже понад три дні. Зараз на острові вдень стоїть спека, температура повітря перевищує 30 градусів за Цельсієм. Тисячі людей без даху над головою намагаються знайти хоч бодай якусь тінь, щоб сховатися від палаючого сонця, ідеться у статті DW, опублікованій у суботу, 12 вересня.

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Деякі будують собі маленькі хибарки з бамбуку і великого листя. Повсюди антисанітарія, туалети відсутні и люди змушені справляти свої потреби просто неба поруч з тою невеликою кількістю палаток, які надали благодійні організації. За водою постійно стоїть черга з людей з пластиковими пляшками в руках. За словами біженців, їжі майже немає. Військові годують лише раз на день, але їжі не вистачає на всіх. Один з мігрантів розказав, що за весь день з'їв лише одне печиво.

Благодійні організації майже не працюють

Така складна ситуація склалася також і через те, що на острові практично припинили свою роботу багато різноманітних волонтерських і благодійних організацій. Вони покинули острів в березні цього року після сутичок з місцевими мешканцями, які дуже агресивно виступали як проти діяльності благодійників, так і проти розміщення на острові самих біженців. Після пожежі ситуація стала ще більш критичною.

Європа поки лише думає, що робити

Тим часом комісарка ЄС з внутрішніх справ і біженців Ілва Йоханссон на дебатах щодо вирішення проблеми шукачів притулку з табору "Морія" закликала держави-члени ЄС вдатися до швидких дій і продемонструвати європейську солідарність у питанні розміщення біженців.

Раніше готовність прийняти деяку частину біженців з табору Морія висловили десять держав ЄС. Німеччина та Франція візьмуть більшу їх частину. Але мова йде про 400 дітей та підлітків, які перебували у таборі без супроводу дорослих. Проблема вивезення дорослих мігрантів з острова на рівні ЄС досі не вирішена.

На локальному рівні міста і громади висловлюють готовність до прийняття біженців. Так, мери десяти міст Німеччини звернулись до уряду і запевнили, що можуть надати прихисток тисячам людей. Німецькі ЗМІ публікують статистику, за якою після кризи біженців 2015 року, зараз у Німеччині порожніють тисячі місць у споруджених тоді притулках для мігрантів.

Пожежа у найбільшому таборі біженців в Європі

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня на острові Лесбос повністю згорів табір для біженців "Моріа", що був найбільшим в Європі і в якому розміщувались понад 12 тисяч людей. Грецька влада неодноразово зверталась до ЄС по допомогу з розподіленням цих мігрантів, адже максимально у цьому таборі могли одночасно мешкати не більше трьох тисяч людей.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Ніч пожеж У ніч на середу, 9 вересня, у таборі для біженців "Морія" на грецькому острові Лесбос виникли одразу кілька пожеж - займання сталися одночасно в різних місцях на території табору. Тож існує припущення, що це був навмисний підпал. Деякі мешканці табору звинувачують у ньому місцевих жителів. За іншою версією, шукачі притулку підпалили табір самі на знак протесту проти карантину через COVID-19.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Люди опинились на вулиці Мешканцям переповненого вщент табору для біженців вдалося врятуватися від вогню. На даний момент даних про загиблих чи поранених внаслідок пожежі немає. За даними грецьких ЗМІ, багатьом вдалося врятуватися втечею на пагорби та в ліси поблизу табору. Волонтери, які допомагають біженцям, повідомляють про хаос навколо - тисячі людей опинилися на вулиці без їжі та води.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Непридатний для життя табір Коли табір "Морія" закладали, він був розрахований на 2800 осіб. Та на момент пожежі в ньому жили близько 12600 людей. Умови проживання у таборі для біженців іще до пожежі вважалися катастрофічними. Якщо подивитися на це фото, зроблене після пожежі, одразу стає зрозуміло, що гідних для життя умов у найближчому майбутньому тут не буде.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" За 15 кілометрів від Туреччини Табір для біженців "Морія" розташований на сході грецького острова Лесбос. Відстань до турецького кордону становить близько 15 кілометрів. Лесбос - третій за площею острів Греції з населенням 90 тисяч людей. Близько 38 тисяч живуть в найбільшому місті - Мітіліні, розташованому лише за кілька кілометрів від "Морії".

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Погляд у минуле У Google Street View можна побачити панорами території, де розташований табір для біженців "Морія". Щоправда, зроблені вони були ще в грудні 2011 року. Тоді табору тут іще не було. Натомість на цьому місці розташовувався старий військовий об'єкт. Перших шукачів притулку тут почали реєструвати в жовтні 2015 року.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Замість короткої зупинки - тривале очікування Це фото було зроблене в жовтні 2015 року. Тоді шукачі притулку зупинялися тут ненадовго - після реєстрації вони прямували далі на материкову частину Греції та в інші країни ЄС. Та після укладення угоди між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців у березні 2016 року шукачі притулку подовгу чекають тут на те, аби виїхати далі в ЄС або бути депортованими.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Чекати, чекати, чекати Через угоду між ЄС та Туреччиною про реадмісію біженців шукачам притулку не дозволяють переїхати до материкової Греції, адже в цьому разі Туреччина не буде зобов'язана приймати їх у разі депортації. Через те, що країни ЄС за ці роки так і не змогли домовитися про квоти на прийом шукачів притулку, люди з різних куточків світу вимушені довгий час чекати і жити у "Морії" в жахливих умовах.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Перші плоди напруги Через нелюдські умови проживання в таборі "Морія" постійно виникають конфлікти, які часом переростають у насильство. У вересні 2016 року сталася пожежа, яка зруйнувала значну частину табору. Тоді в ньому жили "лише" близько 3000 людей. Місяць потому кількасот із них підпалили контейнер установи ЄС у справах притулку на території табору на знак протесту проти затяжного розгляду заяв біженців.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Пожежа з жертвами У вересні 2019 року сталася ще одна велика пожежа. Тоді спершу зайнявся розташований поблизу оливковий гай, до якого на той момент уже розрісся табір "Морія". За 20 хвилин сталося ще одне займання вже на території основного табору. Жертвами пожежі стали двоє людей - жінка та немовля. На той момент у таборі проживали вже понад 12 тисяч людей.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" У пошуках прихистку Аби дати людям, які опинилися просто неба, хоч якийсь прихисток, грецька влада організувала переїзд кількох сотень неповнолітніх без супроводу батьків на материкову частину Греції. Близько тисячі людей мають поселитися на кораблі в порту на заході острова Лесбос. Інших людей найближчими днями мають прийняти на борту два грецькі військові кораблі.

Пожежа в пеклі - грецький табір для біженців "Морія" Що далі? Переповнений табір, жахливі гігієнічні та медичні умови, етнічна напруга, а тут ще й додалися перші випадки зараження коронавірусом. Ситуація виглядала катастрофічною ще до пожежі. Тепер постає питання, чи стане чергова катастрофа поштовхом до створення гідних людського життя умов проживання у таборі "Морія". Автор: Марко Мюллер

