ФРН, Франція і Нідерланди приймуть дітей-біженців з Лесбоса

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила в четвер, 10 вересня, що Берлін планує прийняти неповнолітніх мігрантів з табору на Лесбосі, які постраждали від масштабної пожежі на острові. Вона не зазначила кількість мігрантів, яких прийме Німеччина.

При цьому канцлерка закликала інші країни ЄС допомогти Греції через пожежу у таборі біженців та наголосила на "необхідності подальших кроків" в європейській міграційній політиці, зазначає інформагенція dpa.

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Президент Франції Еммануель Макрон також пообіцяв Греції допомогу в переселенні дітей. Загалом очікується, що Франція та Німеччина можуть прийняти близько 400 неповнолітніх. У свою чергу, Нідерланди заявили, що приймуть 100 шукачів притулку - неповнолітніх без супроводу та сім'ї з дітьми.

Нагадаємо, табір для біженців "Морія" (Moria) на острові Лесбос - найбільший в Європі. Останнім часом там, за даними влади Греції, проживали 12 600 людей, хоча табір розрахований максимально на 2800 місць.

У ніч на 9 вересня у цьому таборі для біженців відразу в кількох місцях спалахнули пожежі, яким передували заворушення серед мігрантів через те, що минулого тижня табір закрили на карантин після першого виявленого там випадку зараження коронавірусом. Згідно з останніми даними, в таборі було зареєстровано 35 випадків зараження. Місцева влада стверджує, що пожежу влаштували самі жителі табору, обурені запровадженими карантинними заходами.