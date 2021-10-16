Меркель закликала Ердогана до співпраці для уникнення нової хвилі біженців з Афганістану

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до співпраці у взаємодії з радикальним ісламістським рухом "Талібан", аби уникнути ще однієї кризи біженців. Про це вона заявила під час прощального візиту до Туреччини в суботу, 16 жовтня.

"Для того, щоб люди з Афганістану не стали також жертвами контрабандистів, ми повинні забезпечити надання в Афганістані гуманітарної допомоги", - наводить слова канцлерки ФРН агенція AFP. Інакше, за її словами, взимку їм загрожує "катастрофа".

З того часу, як таліби встановили контроль над Афганістаном, у ЄС виникли побоювання щодо нової хвилі біженців, які можуть спробувати потрапити на територію Європи через Туреччину.

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Туреччина потребує більше грошей на утримання біженців

Однією з центральних тем розмови Меркель та Ердогана була угода щодо біженців, укладена між ЄС та Туреччиною у 2016 році. В питанні надання їм прихистку країна відіграє ключову роль: наразі вона прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців та сотні тисяч мігрантів з інших країн, у тому числі з Афганістану. Майже половина з них - діти до 18 років. Найпопулярнішим містом для сирійських біженців став Стамбул.

"Туреччина докладає неймовірних зусиль щодо сирійських біженців", - цитує Меркель AFP. За її словами, Німеччина намагається досягти того, щоби Туреччина отримала від ЄС кошти "понад домовлені шість мільярдів євро" в рамках угоди щодо біженців. Ердоган неодноразово наголошував, що цієї суми замало: за останні вісім з половиною років Туреччина витратила 40 мільярдів євро на біженців.

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Настрої Туреччини щодо біженців змінилися

Ердоган останнім часом, схоже, скорочує свою щедру політику щодо біженців. Основна причина полягає в тому, що серед турецького населення знижується рівень прийняття мільйонів біженців. Дедалі більша неприязнь до мігрантів пов'язана насамперед з фінансовою та економічною кризою, що триває в Туреччині з осені 2018 року. У турецькому суспільстві посилилися панічні настрої через непевне економічне майбуття. Найбільша опозиційна політсила - Народно-республіканська партія (НРП), вдається до жорсткішої риторики щодо біженців. Лідер НРП Кемаль Кілічдароглу недавно заявив, що він відправить всіх біженців назад у країну їхнього походження, якщо його партія прийде до влади.