Меркель закликала Ердогана до співпраці для уникнення нової хвилі біженців з Афганістану

Під час прощального візиту до Туреччини канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що Афганістану необхідно надавати гуманітарну допомогу, інакше взимку країні загрожує катастрофа.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до співпраці у взаємодії з радикальним ісламістським рухом "Талібан", аби уникнути ще однієї кризи біженців. Про це вона заявила під час прощального візиту до Туреччини в суботу, 16 жовтня.
"Для того, щоб люди з Афганістану не стали також жертвами контрабандистів, ми повинні забезпечити надання в Афганістані гуманітарної допомоги", - наводить слова канцлерки ФРН агенція AFP. Інакше, за її словами, взимку їм загрожує "катастрофа".
З того часу, як таліби встановили контроль над Афганістаном, у ЄС виникли побоювання щодо нової хвилі біженців, які можуть спробувати потрапити на територію Європи через Туреччину.
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Однією з центральних тем розмови Меркель та Ердогана була угода щодо біженців, укладена між ЄС та Туреччиною у 2016 році. В питанні надання їм прихистку країна відіграє ключову роль: наразі вона прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців та сотні тисяч мігрантів з інших країн, у тому числі з Афганістану. Майже половина з них - діти до 18 років. Найпопулярнішим містом для сирійських біженців став Стамбул.
"Туреччина докладає неймовірних зусиль щодо сирійських біженців", - цитує Меркель AFP. За її словами, Німеччина намагається досягти того, щоби Туреччина отримала від ЄС кошти "понад домовлені шість мільярдів євро" в рамках угоди щодо біженців. Ердоган неодноразово наголошував, що цієї суми замало: за останні вісім з половиною років Туреччина витратила 40 мільярдів євро на біженців.
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Ердоган останнім часом, схоже, скорочує свою щедру політику щодо біженців. Основна причина полягає в тому, що серед турецького населення знижується рівень прийняття мільйонів біженців. Дедалі більша неприязнь до мігрантів пов'язана насамперед з фінансовою та економічною кризою, що триває в Туреччині з осені 2018 року. У турецькому суспільстві посилилися панічні настрої через непевне економічне майбуття. Найбільша опозиційна політсила - Народно-республіканська партія (НРП), вдається до жорсткішої риторики щодо біженців. Лідер НРП Кемаль Кілічдароглу недавно заявив, що він відправить всіх біженців назад у країну їхнього походження, якщо його партія прийде до влади.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала табір афганських біженців під Мадридом та підтвердила, що ЄС підтримує контакти з "Талібаном".
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про збільшення з 50 мільйонів до 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги для афганців.