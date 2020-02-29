 Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС?

Раніше уряд Туреччини впустив на територію країни мільйони сирійців. Однак нині країна переживає економічну кризу, тож дедалі сильніше лунають голоси критиків такої політики уряду.

Сирійські біженці в Туреччині

Сирійські біженці в Туреччині (архівне фото)

Коли в 2011 році в Сирії спалахнула громадянська війна, турецький уряд виявив готовність приймати сирійців, які тікали від бойових дій та шукали притулку. Тоді Анкара звинувачувала сирійський режим у порушеннях прав людини. Сирійські біженці потребують захисту, заявляли в турецькому уряді. І хоча опозиція попереджала, що цей крок може загрожувати миру і добробуту самої Туреччини, президент Реджеп Таїп Ердоган запровадив "політику відкритих дверей". Туреччина  в "режимі захисту" більше не депортувала біженців-сирійців, а розміщувала їх в таборах для біженців, забезпечувала продуктами першої необхідності та надавала базові медичні послуги.

Результат цієї "політики відкритих дверей" сьогодні неможливо не помітити. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, в серпні 2021 року в Туреччині перебували 3,7 мільйона сирійських біженців - майже половина з них діти до 18 років. Найпопулярнішим містом для сирійських біженців став Стамбул. За даними турецького міграційного управління, близько 530 тисяч сирійців проживають в метрополії на Босфорі.

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Однак чимало турецьких експертів і частина опозиції досі критикують ліберальну політику щодо біженців. "Туреччина не змогла правильно спрогнозувати кількість біженців і повністю недооцінила, наскільки дорого коштуватиме забезпечення їх (усім необхідним. - Ред.). Тож питання біженців дедалі частіше ставало політичним питанням", - визнає експерт з міжнародних відносин Хусейн Багчі, який працює в Близькосхідному технічному університеті в Анкарі.

Хусейн Багчі

Хусейн Багчі

Туреччина як місце зупинки на шляху до Європи

Утім, з плином часу ставало дедалі очевидніше, що тисячі сирійських мігрантів воліють перебратися в ЄС. Тільки за 2015 рік, за даними Європейської комісії, до Греції їх прибуло понад 850 тисяч осіб. ЄС повинен був відреагувати, тож попри численні заперечення з боку комісара ООН у справах біженців, Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і різноманітних неурядових організацій, у березні 2016 року Брюссель і Анкара погодили угоду щодо біженців між ЄС і Туреччиною. Вона була покликана скоротити число людей, що тікають в ЄС через Східне Середземномор'я.

Відтоді мігранти, які прибувають до Греції, депортуються грецькою владою до Туреччини, якщо вони не мають права на притулок. Натомість ЄС переселяє згідно з угодою в свої країни аналогічну кількість сирійців, які мають право на притулок, але перебувають у таборах біженців. Крім того, в рамках угоди ЄС виплатив Анкарі в цілому 6 мільярдів євро на утримання сирійських біженців. Але для турецького президента цього замало. Ердоган неодноразово наголошував, що за останні вісім з половиною років Туреччина вже витратила 40 мільярдів євро на сирійських біженців.

"Проблему не вирішити за допомогою грошей"

Багчі також критикує Брюссель, зокрема, за угоду з Анкарою. "ЄС хоче вирішити проблему, обмежившись тільки тим, що переказує гроші Туреччині. Але сама Туреччина не може впоратися з тягарем сирійських біженців", - застерігає експерт.

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А експерт з міграції в Німецько-турецькому університеті у Стамбулі Мурат Ердоган також нарікає, що Європа занадто довго покладалася на фінансову допомогу, щоб уникнути подальшого припливу біженців. "ЄС проводить хибну політику", - каже він. Набагато ефективніше було б створити "механізм підтримки й співпраці", що містив би пункти з конкретною допомогою, стверджує Мурат Ердоган. Сам він не є родичем нинішнього турецького президента.

Настрої щодо біженців змінилися

Реджеп Таїп Ердоган останнім часом, схоже, скорочує свою щедру політику щодо біженців. Основна причина полягає в тому, що серед турецького населення знижується рівень прийняття мільйонів біженців. Дедалі більша неприязнь до мігрантів пов'язана насамперед з фінансовою та економічною кризою, що триває в Туреччині з осені 2018 року. У турецькому суспільстві посилилися панічні настрої через непевне економічне майбуття. Найбільша опозиційна політсила - Народно-республіканська партія (НРП), вдається до жорсткішої риторики щодо біженців. Лідер НРП Кемаль Кілічдароглу недавно заявив, що він відправить всіх біженців назад у країну їхнього походження, якщо його партія прийде до влади.

Напади на сирійців у Анкарі

У серпні в Анкарі сталася низка нападків на сирійців

Тиск на політику Ердогана щодо біженців, очевидно, стає дедалі відчутнішим. "Ми знаємо про заворушення в суспільстві", - заявив нещодавно президент Ердоган. А міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде консультуватися з Організацією Об'єднаних Націй щодо повернення сирійців на батьківщину. Представник керівної Партії справедливості та розвитку (ПСР) Омер Челік також недавно натякнув на переговори, які можуть означати поворот в політиці щодо біженців: "Поки немає конкретного рішення", - сказав Челік. "Необхідно поговорити з Йорданією, Іраком та іншими країнами, щоб змінити нашу політику", - додав він.

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Інтеграція замість депортації?

Для експерта з питань міграції Мурата Ердогана дебати про можливу репатріацію сирійців - це, перш за все, політичні вимоги з боку опозиції. Вони хочуть чинити тиск на уряд - але це чистий популізм, каже Мурат Ердоган. "650 тисяч сирійських дітей народилися в Туреччині. 770 тисяч сирійських дітей зараз навчаються в турецьких школах (...) Не можна очікувати, що ці люди повернуться добровільно, але і змушувати їх повертатися просто так теж не можна", - пояснює він. Натомість експерт з міграції Мурат Ердоган наполягає на тому, що потрібен рух у протилежному напрямку, але для цього необхідні ефективні заходи з інтеграції.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Гори тканини і море роботи

    Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Праця замість школи

    Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Сум за школою

    "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Експлуатація чи допомога?

    Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    "Сподіваюсь повернутись додому"

    Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Таємниця дешевизни

    Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

    11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Ган, Валерій Сааков


 

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