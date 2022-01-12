У Німеччині за рік зросла кількість заяв на отримання притулку

Федеральне управління з міграції та біженців (BAMF) Німеччини повідомило, що в 2021 році було зареєстровано близько 191 тисячі заяв на отримання притулку, передає агенція dpa. Близько 148 тисяч заяв було подано особами, які вперше звертаються за притулком в Німеччині. Це найбільша кількість заяв такого типу з 2018 року. Приблизно 17,5 відсотка перших звернень становлять заяви на дітей до одного року, які народилися в Німеччині.

Міністерство внутрішніх справ ФРН зазначило, що порівнювати показники з 2020 роком не варто через глобальні обмеження на поїздки через пандемію коронавірусної хвороби. У 2020 році в Німеччині було подано близько 122 тисяч заяв про надання притулку. У 2017 році за притулком звернулися понад 222,5 тисячі осіб.

Минулого року список основних країн походження шукачів притулку знову очолила Сирія. За статистикою BAMF, понад 70 тисяч заяв стосувалися вихідців з цієї арабської країни. Згідно зі статистикою, зросла кількість заявників з Афганістану. Ця країна з серпня знову перебуває під контролем радикального ісламістського руху "Талібан". Понад 31 тисяча афганців попросила притулку минулого року.

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За статистикою, значно зросла кількість шукачів притулку з Північної Македонії. Минулого року Федеральне відомство зареєструвало понад 4500 заяв про надання притулку від вихідців із Західних Балкан. Загалом влада зафіксувала велику частку повторних заяв від людей із Західних Балкан, які раніше покинули Німеччину. Однак BAMF зафіксував зниження кількості заявників з Косова.

На кінець 2021 року кількість заяв, які ще не було розглянуто федеральним відомством, становила близько 108 тисяч, що приблизно вдвічі більше, ніж наприкінці попереднього року. За даними МВС, це пов'язано насамперед із "вторинною міграцією всередині ЄС, що триває" і тим, що рішення щодо заявників Афганістану були тимчасово відкладені на кінець осені.