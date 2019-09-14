 Через коронавірус Німеччина припиняє приймати шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Новини

Через коронавірус Німеччина припиняє приймати шукачів притулку

У німецького уряду немає можливостей для прийому біженців в рамках "програми переселення" через пандемію. Водночас ФРН та Франція готові збільшити гуманітарну допомогу для біженців в Туреччині.

Шукачі притулку в Берліні (архівне фото)

Шукачі притулку в Берліні (архівне фото)

Через пандемію коронавірусу Німеччина припиняє приймати шукачів притулку в рамках так званої "програми переселення". "Наразі у нас немає реальних можливостей для цього", - заявив у середу, 18 березня, речник міністерства внутрішніх справ. Напередодні відповідні інструкції були направлені до Федеральної служби з питань міграції та біженців (BAMF).

За повідомленням видань медіагрупи Funke, обмеження стосується переселення біженців в рамках угоди між Євросоюзом та Туреччиною та інших категорій мігрантів.

Між тим Німеччина та Франція готові до збільшення коштів для забезпечення біженців у Туреччині. Про це йшлось під час відеоконференції, що відбулась між канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), президентом Франції Еммануелем Макроном, главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Як повідомив після розмови ввечері 17 березня Макрон, усі співрозмовники погодились збільшити розміри гуманітарної допомоги для цивільних осіб. У Туреччині нині перебувають майже чотири мільйони біженців, більшість з яких з сусідньої Сирії.

Як відомо, в останні кілька років ЄС схвалив прийом десятків тисяч біженців, які були віднесені до особливо вразливих категорій. Зокрема, були переселені люди з Туреччини, Лівану, Лівії та інших країн.

У рамках угоди щодо біженців від 2016 року ЄС і Туреччина домовилися, що Брюссель надаватиме Анкарі щороку багатомільярдну допомогу. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно Ердоган повідомив, що угода щодо біженців потребує перегляду.

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