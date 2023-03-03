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HIMARSФото: James Lefty Larimer/US Army/Zuma Wire/IMAGO
ПолітикаУкраїна

США нададуть Україні боєприпаси для HIMARS і Bradley

Валерій Сааков
2 год. тому

Черговий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів містить боєприпаси для HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-тє вилучення американської зброї та обладнання для України із серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів", - йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на сайті Держдепартаменту США у п'ятницю, 3 березня.

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"Цей пакет військової допомоги містить більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує, щоб захистити себе, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, боєприпаси й устаткування для підриву, а також інше технічне обслуговування, можливості вишколу і підтримки", - пояснюється в заяві Блінкена.

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"Сполучені Штати також і надалі згуртовуватимуть світ на підтримку України. Ми бачимо неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми високо цінуємо понад 50 країн, які об'єдналися в знак солідарності з Україною, щоб надати їй підтримку в захисті її суверенітету і територіальної цілісності", - запевнив Блінкен.

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США нададуть Україні боєприпаси для HIMARS і Bradley

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