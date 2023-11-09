У Скадовську ударом з HIMARS вбиті офіцери РФ - ЗМІ

Внаслідок ракетного удару по Скадовську було вбито декількох високопоставлених російських офіцерів, повідомляють ЗМІ. За попередньою інформацією, удар був нанесений по пункту дислокації підрозділу ФСБ.

Вранці у четвер, 9 листопада, в окупованому Скадовську Херсонcької області пролунали два потужні вибухи, повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ).

"За неперевіреною інформацією удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ", - зазначили в центрі.

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За даними радника законного мера окупованого Маріуполя Петра Андрющенка, удар був нанесений по будівлі колишнього колгоспу "Радянська Україна", загинули п'ятеро людей, ще 15 - отримали поранення.

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За інформацією російської служби "Радио Свобода", удар був нанесений з реактивної системи залпового вогню HIMARS, було вбито декількох високопоставлених російських офіцерів.

Про ракетний удар по Скадовську повідомили і в Слідчому комітеті РФ. Там стверджують, що був пошкоджений цивільний об'єкт, а також підтверджують, що є загиблі та поранені. За даними так званого "очільника" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо, ушпиталено 11 людей.

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