Лідери G7 визначилися з ембарго на алмази з Росії

Пряма заборона на імпорт вироблених в РФ алмазів буде запроваджена до 1 січня, а з 1 березня Велика сімка запровадить обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.

Велика сімка (G7) запровадить пряму заборону на російські алмази з 1 січня 2024 року і поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів з 1 березня, йдеться в заяві , опублікованій за результатами віртуальної зустрічі лідерів G7 у середу, 6 грудня.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових алмазів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого з 1 березня 2024 року будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах", - зазначається у заяві лідерів Японії, США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії.

У заяві наголошується, що для підвищення ефективності цих заходів ті члени G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, до 1 вересня 2024 року створять надійний механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів в рамках G7, заснований на відстежуваності. Задля цього Велика сімка продовжить консультації з партнерами, в тому числі з країнами-виробниками і виробниками, з питань його розробки та впровадження.

Нагадаємо, ЄС також планує запровадити обмеження на торгівлю з Росією діамантами і чекав на рішення G7 задля координації цього кроку.

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G7 пообіцяла подальшу підтримку Україні

Також лідери країн Великої сімки домовилися про подальше обмеження доходів Росії від поставок енергоносіїв і наголосили, що і далі дотримуються зобов'язання щодо обмеження експорту всіх засобів, потрібних для військової і промислової бази РФ, зокрема тих, які можуть бути використані на полі бою. ЛІдери G7 вкортре закликали треті сторони вжити аналогічних заходів.

Лідери G7 засудили російські повітряні удари, спрямовані на критичну та цивільну інфраструктуру України. Президент України Володимир Зеленський був присутній на віртуальній зустрічі G7 і заявив, що його країна сподівається пережити цю зиму з меншими збитками, ніж минулу, завдяки покращеній протиповітряній обороні.

Лідери G7 наголосили на продовженні підтримки України у її боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.