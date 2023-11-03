США дають Україні зброю ще на 425 мільйонів доларів

Новий пакет американської військової допомоги передбачає надання ЗСУ ракет для HIMARS і NASAMS, артилерійських снарядів і боєприпасів з лазерним наведенням для протидії дронам.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 425 мільйонів доларів. Про це в п'ятницю, 3 листопада, повідомило міністерство оборони США (Пентагон ).

Допомога в розмірі 125 мільйонів доларів виділяється з інвентарних запасів американського міноборони для задоволення невідкладних потреб Збройних сил України (ЗСУ) на полі бою, а ще 300 мільйонів доларів - через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), в рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників або партнерів.

У нову допомогу з запасів Пентагону увійдуть додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS і ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети для протитанкових комплексів TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4.

Крім того, Україна отримає понад три мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати, підривні боєприпаси для усунення перешкод, протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore, 12 вантажівок для перевезення важкої техніки, спорядження для холодної погоди, а також запчастини та інше польове обладнання.

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Посилення ППО України

На кошти, що виділяються в рамках програми USAI, планують закупити боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам. Таким чином США хочуть зміцнити протиповітряну оборону (ППО) України в довгостроковій перспективі.

Як наголосили у Пентагоні, цей пакет вичерпує кошти USAI, доступні нині для підтримки України. Адміністрація президента США Джо Байдена "продовжує закликати Конгрес виконати свої зобов'язання перед народом України, виділивши додаткове фінансування, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту", додали в міністерстві.

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Загальна сума військової допомоги, наданої США Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, сягає вже понад 44,2 мільярда доларів.