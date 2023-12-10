Лондон: РФ 8 грудня могла почати атаки по енергетиці України

Росія вперше з 21 вересня 2023 року завдала потужної хвилі ударів по Києву і центральній частині України з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Ракетна атака Росії у ніч на 8 грудня, ймовірно, була початком зимової кампанії, спрямованої на руйнування української енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великобританії, опублікованому в соцмережі Х у неділю, 10 грудня.

Британська розвідка наголосила, що у ніч на 8 грудня російські повітряні сили вперше з 21 вересня поточного року завдали потужної хвилі ударів по Києву і центральній частині України з використанням свого парку важких бомбардувальників.

"Ці літаки, найімовірніше Ту-95, запустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем. Ракети найімовірніше були типу AS-23a KODIAK (НАТОвське позначення ракет Х-101, Х-102 - Ред.)", - йдеться у звіті.

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Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання в зимовій кампанії, вважають британці.

"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак, згідно з початковими повідомленнями, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською протиповітряною обороною. Незважаючи на те, що принаймні один мирний житель загинув, збитки наразі видаються мінімальними", - йдеться у повідомленні.

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