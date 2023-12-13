Ракетна атака Росії на Київ: постраждали десятки людей

Внаслідок ракетної атаки загиблих станом на ранок 13 грудня у столиці немає. Зафіксовані падіння уламків. Постраждала 51 людина.

У Києві внаслідок ракетної атаки з боку Росії у ніч на середу, 13 грудня, постраждала 51 людина, з них 6 дітей. "Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Там додали, що загиблих немає.

Під час атаки у столиці працювали системи протиповітряної оборони (ППО). Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, Росія застосувала балістичне озброєння для удару по Києву. "Всі ракети знищено", - зазначив він і додав, що ракети були запущені, наймовірніше, із північно-східного напрямку.

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Постраждалі і руйнування внаслідок падіння уламків ракет

Однак внаслідок роботи ППО, зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.

Так, за даними КМВА, у Дарницькому районі загорівся приватний будинок, у Деснянському загорілося на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. "Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою", - ідеться у повідомленні КМВА.

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Пошкодження зафіксовані і у Дніпровському районі. Там вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, загорівся приватний житловий будинок.