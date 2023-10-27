Перед зимою: нова фаза війни в Україні?

Навіть попри відсутність прориву на південному фронті Україна має кращі позиції, ніж перед її контрнаступом. На зиму для Києва є вирішальними поставки боєприпасів з Німеччини.

Нинішні бої за Авдіївку на сході України є такими ж запеклими, як і останнім часом за місто Бахмут, розташоване далі на північ. Дані про те, що там відбувається, неможливо перевірити з незалежних джерел. У деякі дні Україна повідомляє про 800-1000 убитих російських солдатів, але при цьому не надає інформацію про власні втрати.

Утім, про те, наскільки інтенсивними є атаки Росії зараз, свідчить маса знищеної українськими захисниками військової техніки. Незалежні спостерігачі аналізують відповідні відеоматеріали. Так, швейцарський експерт з питань оборони Маркус Койпп (Marcus Keupp) написав у соцмережі X: "Виглядає на те, що Росія віддає все і намагається просунутися вперед" - до того, як на східних ділянках фронту настане сезон бездоріжжя.

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Осінні дощі роблять землю грузькою, і багато ділянок стають практично непрохідними. Те, що буде досягнуто до цього часу, швидше за все, буде збережено.

Крістіан Меллінґ Фото: DGAP

Україна використовує це для "виснаження ресурсів росіян", пояснив в інтерв'ю DW експерт з питань безпеки Крістіан Меллінґ (Christian Mölling) з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP). "Російське командування веде наступ на Авдіївку в радянському стилі, незважаючи на власні матеріальні засоби та війська. Цілі колони російських бойових машин піхоти, бронетранспортерів і бойових танків вже потонули під вогнем української артилерії та на мінних полях", - додає експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange). У розмові з DW Ланґе висловлює переконання, що в Україні зараз починається "нова фаза війни".

Москва тягне час

Цей новий етап, на думку експерта, виглядає для України більш позитивно, ніж багато хто вважає на Заході. "Ліквідувавши радари, ППО і російські кораблі на західному боці Криму, Україна своїми силами уможливила захід у море зерновозам з Одеси і розширила свої оперативні можливості", - пояснює Ланґе.

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Ізольованій Заходом Москві в політичному плані не залишається нічого іншого, як тягнути час, переконана Сабіне Фішер. Дослідниця Східної Європи з берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP), який, зокрема, консультує німецький уряд, пише в нещодавній статті про російського президента Путіна і Кремль: "Політичне керівництво продовжує вірити, що може виснажити Україну у військовому плані і підірвати міжнародну підтримку Києва".

Успіх завдяки західному озброєнню

Дійсно, поставки озброєнь для української армії цьогоріч сприяли її успіху, хоча й прорив, на який сподівалися багато західних партнерів, не відбувся через сильно заміновані російські лінії на півдні фронту, каже аналітик DGAP Крістіан Меллінґ. "Я ніколи не виходив з того, що Україна обов'язково повинна досягти своєї максимальної мети. Адже така мета, власне, є максимальна", - зазначає експерт і додає, що ніколи не вважав, що війна закінчиться цього року.

Україна успішна у розумному використанні своїх ресурсів техніки та боєприпасів, очевидно, їй вдається "по-іншому управляти своїми резервами", вважає Ніко Ланґе. На панельній дискусії про штучний інтелект (ШІ), організованій Deutsche Welle в Берліні, донедавна керівник Центру кіберінновацій Бундесверу Свен Вайценеґґер (Sven Weizenegger) пояснив, як може виглядати таке розумне управління ресурсами: в Україні ШІ допомагає ухвалювати кращі командні рішення, наприклад, зменшити використання "боєприпасів на 80-90 відсотків".

Загалом, українські військові характеризуються більшою "спритністю" на передовій, ніж російські солдати. Відповідно, за 18 місяців, що минули з початку повномасштабної війни Росії, Україна навчилася знаходити переваги у меншій кількості військової техніки.

"Оперативна пауза" України на південному фронті

Українські військові, очевидно, реагують гнучко на розвиток ситуації на фронті. Тоді як Москва посилає солдатів на вірну смерть в Авдіївці, українська армія призупиняє контрнаступ на південному фронті біля Роботиного, каже експерт з питань України Ніко Ланґе.

"Україна взяла оперативну паузу на цій ділянці фронту і наразі перегруповує війська і ресурси у цілому, але також і з обережності, зважаючи на поточну бюджетну блокаду подальшої допомоги Україні з боку США".

Підготовка до зимової оборони

Наближається зима. Київ, очевидно, виходить із того, що Росія, як і рік тому, посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. Але Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України, вважає, що цього разу розрахунок Росії спрацює на користь України. З одного боку, Німеччина якраз нещодавно передала Україні третю систему протиповітряної оборони IRIS-T. Крім того, Берлін, "збільшує виробництво боєприпасів як для зенітних гармат, так і для систем протиповітряної оборони", розповідає Ігнат в інтерв'ю DW. Зокрема, німецька зенітна самохідна установка Gepard дуже успішно відбиває атаки російських безпілотників, але тривалий час боєприпасів для неї бракувало.

Ніко Ланґе Фото: DW

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Але німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що з серпня боєприпаси для Gepard виробляються виключно для України на новоствореній виробничій лінії. Зазвичай закрита для публіки компанія дозволила німецькій телевізійній групі ексклюзивний доступ до виробничого цеху. У репортажі телеканалу ARD можна побачити і посла України в Берліні Олексія Макеєва.

"Ми говоримо про те, скільки потрібно боєприпасів. Скільки вистрілюється за добу? Щоб можна було також мати уявлення про те, які в нас потреби, - розповідає про переговори з німецьким виробником зброї Макеєв. - Але ми говоримо і про технології, які потрібні. Наприклад, коли нам відомо, наскільки широкими є мінні поля, створені Росією. Що потрібно для їхнього розмінування? І що також важливо: як техніку можна доставити на поле бою".

Формула переговорів: посилити Україну, послабити Росію

Друга зима війни, як і перша, також буде важкою для людей в Україні, переконані оглядачі. Утім, надії Україні додає, приміром, прогрес українських пілотів у навчанні на західних винищувачах F-16.

Після тренувань на авіасимуляторі пілоти проходять навчання з інструктором на справжньому бойовому літаку. Очікується, що навесні українські ВПС отримають першу ескадрилью F-16. "Це означатиме серйозні зміни", - каже Ігнат. Росія буде змушена перемістити свої літаки і вертольоти далі від фронту, додає він. "Навіть не обов'язково вступати в запеклі бої", - наголошує речник ВПС України.

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"Основні константи російської війни проти України не змінилися", - пише німецька експертка з питань Східної Європи Сабіна Фішер. "Для перспективних переговорів Україна має бути суттєво посилена у військовому плані, а Росія - суттєво ослаблена", - підсумовує експертка SWP.