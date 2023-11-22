Зеленський про підсумки "Рамштайну": Є коаліція розвитку ППО

Нові пакети допомоги від учасників "Рамштайну"-17 міститимуть снаряди, ракети, засоби РЕБ, дрони й посилення української ППО, розповів Зеленський. Учасники створили коаліції з розвитку ППО і з розмінування.

Президент України Володимир Зеленський повідомив попередні загальні підсумки 17-го засідання країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн", проведеного в середу, 22 листопада.

За словами Зеленського, учасники заходу оголосили про виділення нових пакетів підтримки України. "Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція - коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також він подякував всім країнам, які залучені до роботи у форматі "Рамштайн". "Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця", - сказав він.

Умєров запросив міністрів оборони країн-партнерів в Україну

У міністерстві оборони України, підбиваючи підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн", нагадали, що напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) оголосив під час свого візиту до Києва про виділення Україні нового пакета військової допомоги. "Сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, вісім тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня", - повідмляється і Telegram-каналі міноборони України.

Окрім того, ще два мільярди євро на військову допомогу Україні підготували Нідерланди. А Естонія, лідер ІТ-коаліції, забезпечить пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія в рамках Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі, повідомили в міноборони.

Очільник відомства Рустем Умєров висловив вдячність за постійну підтримку України з боку міжнародних партнерів і запросив міністрів оборони країн-партнерів приїздити з офіційними візитами до України, "аби мати змогу на власні очі переконатися, що надана ними допомога використовується ефективно і наближає день нашої перемоги".

Коаліція з розмінування на чолі з Литвою

Водночас Литва оголосила про нову концепцію коаліції з розмінування, яку очолить країна. "Нова концепція передбачає, що Литва прагнутиме допомогти Україні як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування. Усі остаточні деталі концепції коаліції стануть відомі у грудні", - повідомляє пресслужба литовського відомства.

Наразі, за даними литовської сторони, у приєднанні до коаліції з розмінування зацікавлена ​​21 країна.

До посилення українського ППО закликав Ллойд Остін

Нагадаємо, раніше цього дня пресслужба міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувала звернення міністра оборони США Ллойда Остіна до учасників зустрічі. У цій промові очільник американського оборонного відомства вказав на важливість посилення української ППО з огляду на наближення зимових холодів і загроз нових російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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