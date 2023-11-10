Литва передала Україні дві пускові установки ЗРК NASAMS
Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS, передачу яких Литва анонсувала в червні, прибули в Україну. Про це повідомило литовське міністерство оборони в п'ятницю, 10 листопада.
"Наша допомога залишається важливим фактором оборони України. Ми добре чуємо потреби України і заохочуємо союзників робити те саме", - наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Також до пакету військової допомоги увійшли транспортні засоби, "життєво важливі для екіпажів NASAMS", обладнання для обслуговування пускових установок та інші системи.
Крім того, в Україну також доставлені засоби для придушення дронів і генератори. "Сьогоднішня війна потребує таких передових технологій, як придушення безпілотників. Генератори надані з огляду на наближення зими, схоже, що вона буде важкою", - зазначив Анушаускас.
Литва анонсувала, що наступні партії допомоги включатимуть мінометні боєприпаси, засоби матеріально-технічного забезпечення, обладнання для холодної пори року.
Загалом Литва передала Україні допомогу на понад мільярд євро, в тому числі військову - на близько пів мільярда євро. Сума наданої помочі перевищила 1,2 відсотка ВВП країни.
У міноборони нагадали, що Литва також затвердила план військової підтримки України на 2024-2026 роки на 200 мільйонів євро.
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