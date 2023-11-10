Литва передала Україні дві пускові установки ЗРК NASAMS

До нового пакету військової допомоги ЗСУ від Литви увійшли дві пускові установки ЗРК NASAMS. Також Україна отримала засоби для пригнічення дронів.

Дві пускові установки зенітного ракетного комплексу (ЗРК) NASAMS, передачу яких Литва анонсувала в червні, прибули в Україну. Про це повідомило литовське міністерство оборони в п'ятницю, 10 листопада.

"Наша допомога залишається важливим фактором оборони України. Ми добре чуємо потреби України і заохочуємо союзників робити те саме", - наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також до пакету військової допомоги увійшли транспортні засоби, "життєво важливі для екіпажів NASAMS", обладнання для обслуговування пускових установок та інші системи.

Крім того, в Україну також доставлені засоби для придушення дронів і генератори. "Сьогоднішня війна потребує таких передових технологій, як придушення безпілотників. Генератори надані з огляду на наближення зими, схоже, що вона буде важкою", - зазначив Анушаускас.

Литва анонсувала, що наступні партії допомоги включатимуть мінометні боєприпаси, засоби матеріально-технічного забезпечення, обладнання для холодної пори року.

Загалом Литва передала Україні допомогу на понад мільярд євро, в тому числі військову - на близько пів мільярда євро. Сума наданої помочі перевищила 1,2 відсотка ВВП країни.

У міноборони нагадали, що Литва також затвердила план військової підтримки України на 2024-2026 роки на 200 мільйонів євро.

Читайте також: Прем'єрка Литви: Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Україні