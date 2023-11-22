"Рамштайн"-17: Остін закликав посилити ППО України

Відкриваючи застріч у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін закликав партнерів передати Україні додаткові засоби ППО. Загалом, за його словами, Україна отримала від учасників групи допомоги на понад 80 мільярдів доларів.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав учасників Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн") надати їй засоби протиповітряної оборони. Відповідну заяву Остін зробив у середу, 22 листопада, під час вступного слова до учасників 17-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", у якій Остін бере участь у режимі відеоконференції.

"Оскільки Україна стоїть перед ще однією зимою війни, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити її народ", - сказав очільник американського оборонного відомства, слова якого наводить пресслужба Пентагону.

ВІн наголосив, що усього за декілька днів до його візитув Україну війська РФ вдалися до нових атак, спрямованих на Київ та інші частини країни, намагаючись завдати шкоди енергосистемі України. "Атаки Росії на інфраструктуру України можуть означати страждання і смерть незліченної кількості невинних українських громадян", - застеріг Остін.

Читайте також: Військова допомога Україні: чи можуть в ЄС "більше і швидше"?

За словами очільника Пентагону, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане обговорення прогресу, якого було досягнуто з часу останньої зустрічі в форматі "Рамштайн" щодо "розробки нової коаліції сил і засобів наземної протиповітряної оборони".

Учасники групи надали військову допомогу Україні на суму 80 мільярдів доларів

Також Остін уточнив, що від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, країни-учасниці формату "Рамштайн" виділили Україні військову допомогу на загальну суму понад 80 мільярдів доларів США. "Я пишаюся тим, що ця Контактна група, яка творить історію, виділила понад 80 мільярдів доларів у вигляді безпекової допомоги Україні відтоді, як Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення", - зазначив Остін.

Нагадаємо, на початку цього тижня в день приїзду Ллойда Остіна в Київ США оголосили про виділення наступного пакета військової допомоги Україні на загальну суму 100 мільйонів доларів.

А напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який так само особисто прибув до Києва, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні від ФРН на загальну суму 1,3 мільярда євро, куди мають увійти ЗРК IRIS-T.Нагадаємо, попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 11 жовтня цього рокув Брюсселі.