США: Росія може отримати балістику з Ірану

У США занепокоєні, що Іран може передати РФ балістичні ракети Ababil і Fateh-110. За даними американської розвідки, Росія розглядає передачу Ірану чи "Хезболлі" засобів протиповітряної оборони від ПВК "Вагнер".

Сполучені Штати Америки занепокоєні, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання у війні проти України. Про це на брифінгу 21 листопада повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, військова співпраця Росії та Ірану поглиблюється, що є небезпечним для України, сусідів Ірану та міжнародної спільноти загалом. Кірбі нагадав, що Іран вже постачає Росії велику кількість ударних дронів, керованих авіабомб та артилерійських боєприпасів, які та використовує у війні проти України.

Тепер, за оцінками США, Іран може готуватися "зробити наступний крок" - надати РФ свої балістичні ракети малої дальності Ababil та Fateh-110. Зокрема, саме їх продемонстрували міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час його візиту в Іран у вересні. "Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", - цитує Кірбі "Голос Америки".

Він додав, що в обмін на іранську зброю Росія співпрацює з Іраном щодо складних військових технологій, таких як ракети, електроніка та протиповітряна оборона (ППО), а також спроможностей супутникового збору даних. Іран уже закупив у РФ винищувачі Су-35 та хоче придбати також ударні вертольоти, радари та військові навчальні літаки. "Загалом Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів для зміцнення свого військового потенціалу", - сказав Кірбі.

Читайте також: Росія за рік запустила по Україні понад дві тисячі "шахедів"

США: РФ може дати Ірану чи "Хезболлі" ППО від ПВК "Вагнер"

Кірбі також розповів, що за даними розвідки США, російський уряд доручив приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер" передати засоби ППО Ірану або "Хезболлі" - ліванському шиїтському парамілітарному угрупованню, підтримуваному Іраном.

Чи відбулась така передача, США невідомо. Сполучені Штати продовжують моніторинг ситуації.

На початку листопада The Wall Street Journal, також посилаючись на розвідку США, повідомив, що ПВК "Вагнер" планувала передати "Хезболлі" зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Панцир С-1". Коментуючи це повідомлення, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "де-факто" ПВК "Вагнер" не існує, тому такі міркування "ні на чому не ґрунтуються".

Заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Дана Струль заявила 9 листопада, що передача російських ЗРК "Хезболлі" призвела б до колосальної ескалації на Близькому Сході. "Це завдало б величезної шкоди безпеці Ізраїлю, особливо тоді, коли ми так напружено працюємо, щоб не допустити відкриття другого фронту", - сказала вона на слуханнях у Конгресі.

"Хезболла" підтримує тісну координацію з палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС, визнаним у США та ЄС терористичним, яке напало на Ізраїль 7 жовтня.