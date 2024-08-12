США застерегли Іран від відправки балістичних ракет до РФ

США застерегли Іран від відправки балістичних ракет до РФ12 серпня 2024 р.
Влада США застерегла Іран від передачі Росії балістичних ракет, пообіцявши, що це викличе "жорстку" відповідь.
"Ми готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран просунеться в передачі балістичних ракет, що, на наш погляд, означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - заявив журналістам речник Державного департаменту США Ведан Патель в понеділок, 12 серпня.
Він зауважив, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіян, який вважається реформатором у клерикальній державі, проводив передвиборну кампанію, обіцяючи покращення відносин зі США та європейськими країнами. "Така подвійність є лише останнім нагадуванням міжнародній спільноті про те, що іранському режиму бракує довіри", - цитує Пателя агентство AFP.
Reuters: Іран поставить Росії сотні балістичних ракет Fath-360
9 серпня міжнародна агенція Reuters написала з посиланням на джерела в європейських розвідувальних органах, що Іран планує оперативно поставити Росії сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360.
За даними агентства, десятки російських військових уже проходять в Ірані підготовку з використання цих ракет.
Читайте також: Іран запросив у РФ передові системи ППО - NYT