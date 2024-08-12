США застерегли Іран від відправки балістичних ракет до РФ

Американська влада застерегла нового президента Ірану від передачі Росії балістики та пообіцяла сувору відповідь у разі поставок.

Влада США застерегла Іран від передачі Росії балістичних ракет, пообіцявши, що це викличе "жорстку" відповідь.

"Ми готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран просунеться в передачі балістичних ракет, що, на наш погляд, означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - заявив журналістам речник Державного департаменту США Ведан Патель в понеділок, 12 серпня.

Він зауважив, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіян, який вважається реформатором у клерикальній державі, проводив передвиборну кампанію, обіцяючи покращення відносин зі США та європейськими країнами. "Така подвійність є лише останнім нагадуванням міжнародній спільноті про те, що іранському режиму бракує довіри", - цитує Пателя агентство AFP.

Reuters: Іран поставить Росії сотні балістичних ракет Fath-360

9 серпня міжнародна агенція Reuters написала з посиланням на джерела в європейських розвідувальних органах, що Іран планує оперативно поставити Росії сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360.

За даними агентства, десятки російських військових уже проходять в Ірані підготовку з використання цих ракет.

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