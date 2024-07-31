Глава парламенту Грузії: Іран не учасник війни РФ в Україні

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі не вважає, що Іран є співучасником Росії у її війні проти України. Ремарку про застосування РФ в Україні іранських ударних дронів Shahed він проігнорував.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі не вважає, що Іран є співучасником Росії у її війні проти України.

"Іран не є співучасником будь-якої війни, принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли", - цитує "Грузія Online " його слова на брифінгу після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе та міністр економіки Леван Давіташвілі відвідали 30 липня в Тегерані інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

"Що стосується наших стосунків з Іраном, то в нас є історико-дипломатичні відносини, засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, які також виражають ставлення нашого народу до процесів, що можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації", - прокоментував Папуашвілі.

Журналісти поцікавились в спікера, чи знає він про використання Росію проти України іранських ударних дронів Shahed, але він проігнорував це запитання.

"Нам не потрібні чиїсь вказівки про те, як поводитися по-сусідськи, і як зберегти острівець миру в цьому геополітично складному регіоні", - продовжив він про участь грузинської влади в інавгурації президента Ірану.

Дрейф Грузії в бік Росії

Папуашвілі, як і прем'єр Кобахідзе, є членом правлячої партії "Грузинська мрія". У травні парламент Грузії ухвалив аналог російського закону "про іноагентів", а Кобахідзе заявив, що ця ініціатива насамперед "спрямована на захист Грузії від українізації". За його словами, "уникнення українізації є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і це головна мета цього законопроєкту". Втім, сам Євросоюз вважає інакше: після ухвалення цього закону ЄС призупинив процес вступу Грузії.