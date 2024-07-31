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Глава парламенту Грузії: Іран не учасник війни РФ в Україні

Дмитро Шварц
31 липня 2024 р.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі не вважає, що Іран є співучасником Росії у її війні проти України. Ремарку про застосування РФ в Україні іранських ударних дронів Shahed він проігнорував.

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Прапори України та Грузії на акції протесту проти ухвалення аналога російського закону "про іноагентів" під будівлею грузинського парламенту, березень 2024 року
Прапори України та Грузії на акції протесту проти ухвалення аналога російського закону "про іноагентів" під будівлею грузинського парламентуФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі не вважає, що Іран є співучасником Росії у її війні проти України.

"Іран не є співучасником будь-якої війни, принаймні цієї. Я не знаю, звідки ви це взяли", - цитує "Грузія Online" його слова на брифінгу після того, як грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе та міністр економіки Леван Давіташвілі відвідали 30 липня в Тегерані інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

"Що стосується наших стосунків з Іраном, то в нас є історико-дипломатичні відносини, засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, які також виражають ставлення нашого народу до процесів, що можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації", - прокоментував Папуашвілі.

Журналісти поцікавились в спікера, чи знає він про використання Росію проти України іранських ударних дронів Shahed, але він проігнорував це запитання. 

"Нам не потрібні чиїсь вказівки про те, як поводитися по-сусідськи, і як зберегти острівець миру в цьому геополітично складному регіоні", - продовжив він про участь грузинської влади в інавгурації президента Ірану.

Дрейф Грузії в бік Росії

Папуашвілі, як і прем'єр Кобахідзе, є членом правлячої партії "Грузинська мрія". У травні парламент Грузії ухвалив аналог російського закону "про іноагентів", а  Кобахідзе заявив, що ця ініціатива насамперед "спрямована на захист Грузії від українізації". За його словами, "уникнення українізації є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і це головна мета цього законопроєкту". Втім, сам Євросоюз вважає інакше: після ухвалення цього закону ЄС призупинив процес вступу Грузії.

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