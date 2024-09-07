Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності - WSJ

Іран доставив в Росію балістичні ракети малої дальності, повідомила газета Wall Street Journal. У Білому домі заявили про ознаки того, що підтримка Іраном агресії РФ щодо України зростає.

Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, повідомила у п'ятницю, 6 вересня, газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців. Це дає Москві "ще один потужний воєнний інструмент у війні проти України", йдеться у публікації видання. Також європейські чиновники зазначають, що Європа та США вже працюють над санкціями у відповідь на дії Ірану.

У Раді національної безпеки Білого дому США заявили, що будь-яка передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме "різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України".

"Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями", - цитує Reuters заяву речника Шона Саветта.

Інший американський чиновник сказав Reuters, що США уважно стежать за потенційними переміщеннями ракет.

Іран заперечує передачу ракет

Водночас місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що позиція Тегерана щодо українського конфлікту залишається незмінною. Як випливає з заяви представників місії, "Іран не лише сам утримується" від передачі зброї, але "також закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт".

"Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та дистанціювання від переговорів про припинення вогню", - стверджується в заяві.

Поглиблення співробітництва РФ та Ірана

5 серпня секретар Ради безпеки і ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і начальником генштабу збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який, за даними NYT, керує плануванням ударів по Ізраїлю. Шойгу і Багері спочатку поспілкувалися віч-на-віч, а згодом приєдналися до учасників більш масштабної зустрічі у складі членів російської делегації та іранських військових чиновників.

Під час візиту в Тегеран Шойгу також провів переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром Ахмадіаном. Росія готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань, навели слова Шойгу іранські ЗМІ. Багері, своєю чергою, вказав на "глибокі, довгострокові та стратегічні" відносини двох країн.

9 серпня агентство Reuters повідомило, що Росія очікує доставки з Ірану сотень балістичних ракет малої дальності. Посилаючись на розвідувальні джерела, чиновники повідомили агентству, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися експлуатувати оборонну систему Fath-360, яка запускає ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг. Одне з джерел повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії.

Агентство Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників повідомило 2 вересня, що Іран найближчим часом може надати Росії балістичні ракети. Вони не вказали тип і масштаб можливих поставок і не назвали термінів, проте один зі співрозмовників агентства висловив упевненість, що лік іде на дні.