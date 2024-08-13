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ПолітикаСвіт

Іран відкидає заклики Заходу не погрожувати Ізраїлю помстою

Ольга Журавльова
13 серпня 2024 р.

Тегеран критикує заклик західних лідерів утриматися від погроз і від удару по Ізраїлю. За оцінкою американської і ізраїльської розвідок, Іран може завдати такого удару цього тижня.

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Речник МЗС Ірану Нассер Канаані (архівне фото)
Речник МЗС Ірану Нассер Канаані Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Іран відкинув заклики Заходу відмовитися від погроз помститися Ізраїлю за вбивство лідера політичного крила ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, передає у вівторок, 13 серпня, AFP.

Зокрема, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані в своїй заяві наголосив, що декларація Франції, Німеччини і Великобританії не містила жодних заперечень щодо дій Ізраїлю, але "нахабно просить Іран не вживати жодних заходів стримування щодо режиму, який порушив його суверенітет і територіальну цілісність".

"Така вимога позбавлена політичної логіки, суперечить принципам і нормам міжнародного права і є публічною і практичною підтримкою" Ізраїлю, вказують в іранському МЗС.

Кірбі: Іран може завдати удару по Ізраїлю упродовж тижня

Напередодні Сполучені Штати і європейські союзники закликали Іран припинити погрози Ізраїлю. "Ми закликали Іран відмовитися від постійних погроз військовим нападом на Ізраїль і обговорили серйозні наслідки для регіональної безпеки, якщо такий напад відбудеться", - йдеться в спільній заяві США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу 12 серпня заявив, що американська та ізраїльська розвідка вважають, що Іран та його спільники можуть завдати удару по Ізраїлю вже цього тижня.

Іран і його союзники звинуватили Ізраїль у вбивстві Ісмаїла Ханії, коли той прибув у Тегеран 31 липня для участі у церемонії приведення до присяги президента  Масуда Пезешкіана.На ватажка ХАМАСу напали у його резиденції в іранській столиці. 

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав покарати Ізраїль. Сам Ізраїль не коментував вбивство Ханії.

За кілька годин до смерті Ханії Ізраїль ліквідував у Лівані одного з командирів радикального руху "Хезболла" Фуада Шукра. Ватажок "Хезболла" Хасан Насралла також закликав завдати ударів відплати по Ізраїлю.

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