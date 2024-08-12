Британія, ФРН і Франція застерегли Іран від атак на Ізраїль

Іран понесе відповідальність за будь-яку атаку на Ізраїль, яка поставить під загрозу можливий мирйдеться у спільній заяві Стармера, Шольца та Макрона.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон заявили про єдність у прагненні "деескалації та регіональної стабільності" на Близькому Сході. У спільній заяві, оприлюдненій у понеділок, 12 серпня, політики закликали Іран і його союзників утриматися від атак, які призведуть до подальшого зростання напруженості в регіоні.

"Закликаємо Іран та його союзників утримуватися від атак, які призведуть до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставлять під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників. Вони відповідатимуть за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру та стабільності", - йдеться у заяві.

Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства привітали роботу Катару, Єгипту та США щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

"Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАСом, мають бути звільнені. Народ Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", - заявили лідери трьох країн.

Новий ватажок ХАМАС передав Ізраїлю, що хоче перемир'я

Напередодні новий лідер політичного крила радикального ісламістського угруповання ХАМАС Яхья Сінвар, передав через єгипетських і катарських посередників Ізраїлю повідомлення про те, що він хоче перемир'я, повідомив американський телеканал CNN із посиланням на власне джерело в Ізраїлі.

Як повідомляється, влада США "чітко дала зрозуміти" Ізраїлю, що чекає від нього якнайшвидшого укладання угоди про припинення вогню. За даними CNN, який посилається на двох співрозмовників в урядових колах, Нетаньяху готовий до укладання угоди незалежно від наслідків для його правлячої коаліції. Проте низка силових відомств Ізраїлю ставиться до готовності прем'єра скептично.

Нагадаємо, після призначення Сінвара головою політбюро ХАМАСу, міністр закордонних справ Ісраель Кац закликав якнайшвидше його ліквідувати.

Погрози Ізраїлю від ХАМАС та Ірану

Попередника Сінвара на посаді голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханію було вбито 31 липня в Ірані. ХАМАС та Іран поклали відповідальність за вбивство на Ізраїль. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав покарати Ізраїль. Сам Ізраїль не коментував вбивство Ханії. За кілька годин до смерті Ханії Ізраїль ліквідував у Лівані одного з командирів радикального руху "Хезболла" Фуада Шукра. Ватажок "Хезболла" Хасан Насралла також закликав завдати ударів відплати по Ізраїлю.

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