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ХАМАС призначив новим лідером політичного крила Яхью Сінвара

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

У ХАМАСі оголосили, що після вбивства Ісмаїла Ханії політичне крило угруповання очолить Яхья Сінвар. Ізраїльські військові і посадовці звинувачують його в тому, що він був одним з організаторів нападу на Ізраїль.

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Яхья Сінвар
ХАМАС призначив новим лідером політичног окрила Яхью СінвараФото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у вівторок, 6 серпня, оголосило, що обрало свого лідера в Секторі Гази Яхью Сінвара новим очільником політичного крила після того, як минулого тижня в Тегерані було вбито його попередника Ісмаїла Ханію.

"Ісламський рух опору ХАМАС оголошує про обрання лідера Яхьї Сінвара головою політичного бюро руху", - йдеться в заяві угруповання. Як повідомляє агентство AFP, через кілька хвилин після оприлюднення цієї заяви військове крило ХАМАСу заявило про те, що у бік Ізраїлю з Сектора Гази була випущена група ракет.

Водночас високопоставлений представник ХАМАСу заявив AFP, що обрання Сінвара новим політичним лідером посилає Ізраїлю сигнал, що "ХАМАС продовжує свій шлях опору".

Ізраїльські військові і посадовці звинувачують Сінвара в тому, що він був одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня, що робить його одним з найбільш розшукуваних бойовиків.

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Ліквідація Харнії в Ірані

Нагадаємо, 31 липня в Ірані вбили Ісмаїла Ханію - главу політичного бюро визнаного в США і ЄС терористичним угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року. На його резиденцію напали, коли він перебував в іранській столиці Тегерані для участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. 

ХАМАС поклав відповідальність за вбивство Ханії на Ізраїль, який послідовно займається ліквідацією ватажків палестинських терористів, як і керівників ще одного радикального ісламістського угруповання - ліванського шиїтського руху "Хезболла", підтримуваного Іраном.

Офіційно ізраїльська сторона не коментує свою причетність до вбивства Ханії. Попри це, за даними ЗМІ, у відповідь на його ліквідацію духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю.

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