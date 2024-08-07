США посилюють угруповання військ на Близькому Сході

На тлі ескалації конфлікту з Іраном з авіаносця USS Theodore Roosevelt на близькосхідну базу США вилетіли близько дюжини винищувачів F/A-18 та літак-розвідник, пише AP.

США відправили додаткові сили на Близький Схід у рамках зусиль Пентагону щодо підтримки Ізраїлю через ймовірні атаки Ірану та його союзників. На військову базу США на Близькому Сході вилетіли близько дюжини винищувачів F/A-18 з авіаносця USS Theodore Roosevelt, повідомило 7 серпня, агентство AP з посиланням на неназвану офіційну особу Сполучених Штатів.

Винищувачі, а також літак-розвідник E-2D Hawkeye залишили авіаносець, що знаходиться в Оманській затоці, і 5 серпня прилетіли на базу, назва якої не розкривається, зазначається далі.

Пентагон реагує на погрози Ірану Ізраїлю

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін наказав посилити угруповання сил на Близькому Сході для захисту власних військ у регіоні, а також Ізраїлю у зв'язку з іранськими погрозами. "Сполучені Штати будуть захищати наш персонал та інтереси в регіоні, включаючи нашу непорушну прихильність до захисту Ізраїлю", - заявили в Пентагоні.

Зокрема, передбачається заміна розгорнутої на Близькому Сході авіаносної ударної групи: USS Abraham Lincoln прийде на зміну USS Theodore Roosevelt, доповнивши американську присутність у регіоні низкою крейсерів і есмінців, здатних нести балістичну протиракетну оборону. Крім того, може бути розгорнуто додаткову наземну протиракетну оборону та додаткову винищувальну ескадрилью на Близькому Сході з метою підвищити "можливості оборонної авіаційної підтримки".

Ці заходи спрямовані на "забезпечення готовності Сполучених Штатів реагувати на різні непередбачені обставини", пояснили у Пентагоні.

Ризик ескалації після загибелі ватажків ХАМАС

Напруженість на Близькому Сході серйозно зросла після вбивства важливих противників Ізраїлю - глави "Хезболла" Фуада Шукри у Бейруті та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані.

У ХАМАС звинуватили у нападі на Ханію Ізраїль та США. Високопоставлений представник ХАМАС зазначив, що вбивство "не залишиться без відповіді", повідомляло AFP.

Низка авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю на тлі підготовки країни до можливих дій у відповідь Ірану та Лівану.

Цим подіям передувала загибель щонайменше 12 дітей та підлітків у селі Мадждаль Шамс на Голанських висотах внаслідок ракетного удару "Хезболли" з боку Лівану по футбольному стадіону.

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