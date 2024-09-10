Блінкен та Леммі оголосили візит до України

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії мають прибути до Києва цього тижня. А Байден і Стармер у США обговорюватимуть дозвіл на далекобійні удари по РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде до Києва уже цього тижня з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, що стане першою подібною спільною поїздкою глав дипломатичних відомств за останні роки. Обидва дипломати анонсували спільний візит до України під час пресконференції у Лондоні у вівторок, 10 вересня.

За словами Блінкена, спільна поїздка відбудеться у "критичний для України час". Росія посилює свою агресію проти цивільного населення, важливих об'єктів інфраструктури та українських військових, додав він. "Ми бачимо, що вона нарощує свої атаки на міста, на людей, зокрема на енергетичну інфраструктуру, електрику. І це все - перед найхолоднішими місяцями", - наголосив Блінкен.

"Ми найближчі союзники, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні", - сказав водночас Леммі.

13 вересня відбудеться візит до Вашингтона прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. Як очікується, посадовці обговорять надання дозволу Україні на далекобійні удари вглиб Росії.

США підготували нові санкції проти Ірану через ракети для РФ

Оговорюючи тему України у Лондоні, Блінкен також анонсував, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять нові санкції проти Ірану за те, що він знехтував попередженнями провідправлення ракет Росії. Ідеться і про санкції щодо державної авіакомпанії Iran Air. За даними держсекретаря США, Москва вже отримала від Тегерана партію ракет малої дальності, які, як очікується, будуть використані проти України впродовж кількох тижнів. Окрім того, десятки російських військовослужбовців тренувалися в Ірані з використанням ракети Fath-360, яка має радіус дії 120 кілометрів.

"Ми попереджали Іран в приватному порядку, що такий крок означатиме драматичну ескалацію, - сказав Блінкен на пресконференції в британській столиці. - Новий президент і міністр закордонних справ Ірану неодноразово заявляли, що хочуть відновити взаємодію з Європою. Вони хочуть отримати послаблення санкцій. Дестабілізуючі дії на кшталт цих призведуть до прямо протилежного".

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