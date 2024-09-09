ЄС має "достовірну інформацію" про поставки Іраном ракет РФ

Союзники Брюсселя поділилися гідною довіри інформацією, що Тегеран передав Москві балістичні ракети. В Єврокомісії попередили про санкційну відповідь, а Іран заперечує передачу РФ своєї балістики.

Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Про це заявив у понеділок, 9 вересня, речник Європейської Комісії (ЄК) Петер Стано під час пресконференції. За його словами, Брюссель отримав від союзників відповідні розвіддані. "Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії", - заявив речник Єврокомісії, якого цитує інформагенція AFP.

"Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, то ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", - зазначив речник Єврокомісії.

Євросоюз застерігає Іран щодо санкцій, а Тегеран усе заперечує

На тлі цього Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою". "Європейський Союз реагуватиме швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими й значними обмежувальними заходами проти Ірану", - застеріг речник Єврокомісії.

Натомість речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канані заперечив, що Іран постачав РФ свої балістичні ракети. "Ми рішуче відкидаємо твердження про роль Ірану в експорті зброї одній зі сторін війни", - запевнив представник МЗС Ірану, якого цитують іранські ЗМІ.

"Ті, хто звинувачує Іран (в постачанні озброєнь РФ. - Ред.) - це саме ті, хто є одним з найбільших експортерів зброї одній стороні війни", - додав речник іранського дипломатичного відомства, наголосивши, що Тегеран "не є частиною війни" в Україні.

У Кремлі теж заперечили повідомлення західних ЗМІ про передачу Іраном балістики РФ

Так само цього дня речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення в низці західних ЗМІ про постачання Іраном балістичних ракет до РФ. "Ми бачили це повідомлення. Не щоразу подібного роду інформація відповідає дійсності. Іран - це наш важливий партнер. Ми розвиваємо торговельно-економічні відносини. Ми розвиваємо нашу співпрацю і діалог у всіх можливих галузях, включно з найчутливішими. І будемо й надалі це робити в інтересах народів наших двох країн", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 6 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. А вже 7 вересня британський мовник Sky News поінформував з посиланням на неназване джерело в Україні, що РФ отримала від Ірану близько 200 балістичних ракет малої дальності типу Fatah-360. Доставили ці іранські ракети Каспійським морем, зазначило джерело.

Натомість Іран постійно заперечував такі твердження західних ЗМІ. Попри це офіційний Київ застерігав Тегеран від передачі балістики РФ.