МЗС України застерігає Іран від передачі Росії балістики

У разі, якщо передача Іраном балістичних ракет Росії підтвердиться, "це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", заявили в МЗС України.

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ щодо імовірної передачі Іраном балістичних ракет Росії.

"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресоркою, будь-яких видів озброєння та військової техніки. Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва", - йдеться у заяві МЗС у суботу, 7 вересня.

У українському дипломатичному відомстві наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Також у МЗС України закликали світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву "заради захисту міжнародного миру та безпеки".

"Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - додади в МЗС.

Повідомлення ЗМІ про передачу ракет

Нагадаємо, 2 вересня агентство Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників повідомило, що Іран найближчим часом може надати Росії балістичні ракети. Вони не вказали тип і масштаб можливих поставок і не назвали термінів, проте один зі співрозмовників агентства висловив упевненість, що "лік іде на дні".

6 вересня газета The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських і європейських посадовців повідомила, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Водночас місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила, що позиція Тегерана щодо українського конфлікту залишається незмінною. Як випливає з заяви представників місії, "Іран не лише сам утримується" від передачі зброї, але "також закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт".