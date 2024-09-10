Ракети для Росії: Захід оголошує санкції щодо Ірану

Москва отримала від Тегерана партію балістичних ракет Fath-360 для війни в Україні. За це США, Великобританія, ФРН та Франція запроваджують санкції щодо Ірану.

Сполучені Штати, а також Німеччина, Франція та Великобританія у вівторок, 10 вересня, оголосили запровадження нових санкцій щодо Ірану у відповідь поставку Тегераном ракет до Росії.

Як зазначається в офіційному повідомленні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC), санкції запроваджені щодо десяти фізичних осіб та шести організацій, розташованих в Ірані й Росії, й є відповіддю "на поточну військову підтримку з боку Ірану, включно з недавньою поставкою балістичних ракет в Росію для її агресивної війни проти України".

Санкції, зокрема, накладені на авіакомпанію Iran Air, яка забезпечує пасажирські і транспортні перевезення, інжинірингові компанії Azadegan та Amad Behineh Saz Engineering Company з керівництвом, конструкторське бюро Farzanegan Propulsion System та його очільників.

Санкції за навчання російських військових

До санкційного списку віднесли Рухоллу Катебі, який у Москві виконував функції зв'язку між російським урядом та іранським міноборони щодо поставок ракет Fath-360. Обмеження запроваджені також проти Ебрагіма Бахрамі з компанії Shahid Kharrazi Industries, який відповідав за навчання російського військового персоналу в Ірані. Перелік підсанкційних осіб також поповнив командувач Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді.

Окрім того, уряд США запровадив санкції проти чотирьох суден російського "Трансморфлоту", які перевозили зброю з Ірану в РФ. Вони внесені до списку заблокованої власності.

Париж, Берлін та Лондон анулюють угоди про авіасполучення з Іраном

Санкції щодо Ірану запроваджують також Париж, Берлін і Лондон, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн.

"Цей акт (передання Іраном балістичних ракет РФ. - Ред.) є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і є прямою загрозою європейській безпеці", - наголошується в документі. "E3 у приватному порядку і публічно дав зрозуміти", що ухвалить "нові і значні заходів проти Ірану, якщо передача ракет відбудеться”, йдеться далі в заяві на сайті уряду Великобританії.

Нагадаємо, E3 є неформальним механізмом співробітництва Великобританії, Німеччини та Франції в галузі зовнішньої політики і безпеки.

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"Тепер у нас є підтвердження того, що Іран здійснив ці поставки", - констатували міністри. "Ми негайно запровадимо кроки щодо анулювання двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення", - йдеться в повідомленні. "Крім того, ми домагатимемося включення до переліку значущих юридичних і фізичних осіб, причетних до іранської програми балістичних ракет і передачі балістичних ракет та іншої зброї Росії", - вказали в МЗС трьох країн. Вони також працюватимуть над запровадженням санкцій проти іранської державіакомпанії Iran Air.

"Закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку і передачу своїх балістичних ракет", - зазначили міністри.

Раніше цього дня державний секретар США Ентоні

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