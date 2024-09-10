  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиСполучені Штати Америки

Ракети для Росії: Захід оголошує санкції щодо Ірану

Ольга Журавльова
10 вересня 2024 р.

Москва отримала від Тегерана партію балістичних ракет Fath-360 для війни в Україні. За це США, Великобританія, ФРН та Франція запроваджують санкції щодо Ірану.

https://p.dw.com/p/4kTr3
Іранські ракети на плакаті в Тегерані, квітень 2024 року
Іранська партія ракет уже в Росії, підтвердили на ЗаходіФото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/picture alliance

Сполучені Штати, а також  Німеччина, Франція та Великобританія у вівторок, 10 вересня, оголосили запровадження нових  санкцій щодо Ірану   у відповідь поставку Тегераном ракет до Росії.

Як зазначається в офіційному повідомленні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC), санкції запроваджені щодо десяти фізичних осіб та шести організацій, розташованих в Ірані й Росії, й є відповіддю "на поточну військову підтримку з боку Ірану, включно з недавньою поставкою балістичних ракет в Росію для її агресивної війни проти України".

Санкції, зокрема, накладені на авіакомпанію Iran Air, яка забезпечує пасажирські і транспортні перевезення, інжинірингові компанії Azadegan та Amad Behineh Saz Engineering Company з керівництвом, конструкторське бюро Farzanegan Propulsion System та його очільників.

Санкції за навчання російських військових

До санкційного списку віднесли Рухоллу Катебі, який у Москві виконував функції зв'язку між російським урядом та іранським міноборони щодо поставок ракет Fath-360. Обмеження запроваджені також проти Ебрагіма Бахрамі з компанії Shahid Kharrazi Industries, який відповідав за навчання російського військового персоналу в Ірані. Перелік підсанкційних осіб також поповнив командувач Космічного командування іранських ВПС Алі Джафарабаді.

Окрім того, уряд США запровадив санкції проти чотирьох суден російського "Трансморфлоту", які перевозили зброю з Ірану в РФ. Вони внесені до списку заблокованої власності.

Париж, Берлін та Лондон анулюють угоди про авіасполучення з Іраном

Санкції щодо Ірану запроваджують також Париж, Берлін і Лондон, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн.

"Цей акт (передання Іраном балістичних ракет РФ. - Ред.) є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і є прямою загрозою європейській безпеці", - наголошується в документі. "E3 у приватному порядку і публічно дав зрозуміти", що ухвалить "нові і значні заходів проти Ірану, якщо передача ракет відбудеться”, йдеться далі в заяві на сайті уряду Великобританії.

Нагадаємо, E3 є неформальним механізмом співробітництва Великобританії, Німеччини та Франції в галузі зовнішньої політики і безпеки.

Читайте також: Чи зможе Захід зупинити постачання Іраном балістичних ракет Росії?

"Тепер у нас є підтвердження того, що Іран здійснив ці поставки", - констатували міністри. "Ми негайно запровадимо кроки щодо анулювання двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення", - йдеться в повідомленні. "Крім того, ми домагатимемося включення до переліку значущих юридичних і фізичних осіб, причетних до іранської програми балістичних ракет і передачі балістичних ракет та іншої зброї Росії", - вказали в МЗС трьох країн. Вони також працюватимуть над запровадженням санкцій проти іранської державіакомпанії Iran Air.

"Закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку і передачу своїх балістичних ракет", - зазначили міністри.

Раніше цього дня державний секретар США Ентоні

Блінкен підтвердив інформацію  ЗМІ про те, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану

і заявив, що Москва ймовірно, використає їх в Україні уже наступними тижнями.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Іранські балістичні ракети (архівне фото)

МЗС України застерігає Іран від передачі Росії балістичних ракет

МЗС України застерігає Іран від передачі Росії балістичних ракет

У разі, якщо передача Іраном балістичних ракет Росії підтвердиться, "це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", заявили в МЗС України.
Конфлікти7 вересня 2024 р.
Російська делегація в Тегерані

Bloomberg: Іран готує передачу РФ балістичних ракет

Bloomberg: Іран готує передачу РФ балістичних ракет

Очікується, що постачання іранських ракет у РФ - питання найближчих днів. За словами європейських чиновників, Захід відповість санкціями, якщо Тегеран надасть Москві балістичні ракети, пише Bloomberg.
Конфлікти3 вересня 2024 р.
Іранська балістична ракета типу Fateh-110

ЄС має "достовірну інформацію" про поставки Іраном ракет Росії

ЄС має "достовірну інформацію" про поставки Іраном ракет Росії

Союзники Брюсселя поділилися гідною довіри інформацією, що Тегеран передав Москві балістичні ракети. В Єврокомісії попередили про санкційну відповідь, а Іран заперечує передачу РФ своєї балістики.
Конфлікти9 вересня 2024 р.