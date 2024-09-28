Ізраїль заявив про ліквідацію ватажків "Хезболли" в Лівані

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявила в ніч на суботу, 28 вересня, про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу радикального шиїтського руху "Хезболла" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів.

"Терорист Мухаммед Алі Ісмаїл несе відповідальність за організацію численних терористичних атак проти держави Ізраїль, включно з ракетним обстрілом ізраїльської території та запуском ракети класу "земля-земля" по центральній частині Ізраїлю в середу", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Удар по штабквартирі в Бейруті: лідер "Хезболли" вбитий?

Раніше ізраїльські військові відзвітували про нанесення удару по центральному штабу "Хезболли" в передмісті ліванської столиці Бейрута. Офіційний представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що штабквартира "Хезболли" була "навмисно побудована під житловими будинками" в районі Дахія.

Низка ізраїльських ЗМІ повідомляє, що з високою ймовірністю внаслідок авіаудару був ліквідований лідер "Хезболли" Хасана Насраллу. Зокрема, The Times of Israel наводить слова ізраїльського чиновника: "Дуже важко уявити собі, що він виживе після такого удару". Однак інформаційні агентства Reuters і AFP з посиланням на джерела в "Хезболлі" пишуть, що Насралла живий. Іранське агентство Tasnim також стверджує, що той "в безпеці".

Нетаньяху: Ізраїль має повне право знищувати "Хезболлу"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час виступу на генеральній асамблеї ООН 27 вересня наголосив, що "має повне право знищувати "Хезболлу", щоб повернути ізраїльтян у свої будинки на кордоні з Ліваном.

"Тільки уявіть, якби терористи перетворили Ель-Пасо і Сан-Дієго (американські міста на кордоні з Мексикою. - Ред.) на міста-примари. Як довго уряд США терпів би це?", - запитав він і додав, що Ізраїль "терпить цю нестерпну ситуацію вже рік".

26 вересня США, країни G7 і низка держав Близького Сходу закликали до негайного припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" і до початку переговорів.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року, коли палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в ЄС і США терористичною організацією, здійснило масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Бойовики вбили близько 1200 людей та захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що знаходиться під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 41,5 тисячі палестинців, однак підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Палестинських бойовиків підтримав ліванський радикальний шиїтський рух "Хезболла", визнаний терористичною організацією в Німеччині, США та низці арабських держав. "Хезболла" регулярно обстрілює Ізраїль з боку Лівану.

Ізраїль розпочав проведення "запобіжної воєнної операції" проти "Хезболли" в другій половині вересня. Внаслідок ізраїльських авіаударів ліквідовані кілька керівників терористичного угруповання, включаючи командира ракетних сил угруповання Ібрагіма Аль-Кубайсі. За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, під час ізраїльських повітряних нальотів загинули сотні людей.