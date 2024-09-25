ООН: Близько 90 тисяч ліванців покинули свої домівки

Через загострення протистояння між Ізраїлем і бойовиками "Хезболли", лише протягом тижня майже 90 тисяч ліванців були змушені покинути свої домівки, зафіксували в ООН.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила в середу, 25 вересня, що цього тижня близько 90 тисяч ліванців були змушені покинути свої домівки. Причиною цього стали масовані удари Ізраїлю, яких він завдає по об'єктах шиїтського радикального угруповання "Хезболла" по всій території Лівану, а також удари у відповідь, яких завдають бойовики.

Так, лише з понеділка Міжнародна організація з міграції (МОМ) зареєструвала "90 530 нових переміщених осіб", йдеться в заяві, яку цитує AFP.

Армія оборони Ізраїлю підтягує резерви до кордону з Ліваном

Тим часом у середу ізраїльські військові заявили, що направлять дві резервні бригади на північ країни, де їзраїльська армія бере участь у зіткненнях з бойовиками "Хезболли". "Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) залучає дві резервні бригади для виконання оперативних завдань на північному театрі бойових дій", - йдеться в заяві пресслужби ЦАХАЛу. За словами ізраїльських військових, цей крок "дозволить продовжити боротьбу з терористичною організацією "Хезболла".

У заяві не міститься подробиць щодо того, які саме нові бригади йдеться. Ізраїльська піхотна бригада зазвичай налічує від 1 000 до 2 000 військових, тоді як танкова бригада має близько 100 танків, нагадує інформагенція AFP.

"Хезболла" завдала ракетних ударів по Ізраїлю

Водночас в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що зранку цього дня бойовики "Хезболли" випустили численні снаряди з території Лівану по північній частині Ізраїлю, зокрема по містах Цфат і Нагарія.

У відповідь на ці обстріли ЦАХАЛ завдав ударів по пускових установках, з яких були випущені ракети, а також по інших об'єктах "Хезболли", зокрема складах зброї, готових до використання пускових установках, об'єктах інфраструктури.

Загалом від початку доби ізраїльські військові завдали ударів по понад 280 об'єктах "Хезболли", стверджується у повідомленні.